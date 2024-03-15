الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أبرزها بيت الزكاة وجمعية الأورمان.. جهود مؤسسات التحالف الوطنى فى رمضان

الاورمان
الاورمان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد جهود مؤسسات التحالف الوطني في رمضان لعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل المدني.

بيت الزكاة والصدقات المصرى:

  • توزيع 200 ألف كرتونة غذائية.
  • توزيع 200 ألف كوبون فئة 200 و300 و400 جنيه.
  • مضاعفة الإعانات الشهرية لـ102 ألف مستفيد.

جمعية الأورمان: 

  • توزيع 600 ألف كرتونة غذائية.
  • تكلفة الكرتونة وزن 10 كجم 455 جنيهًا.
  • تكلفة الكرتونة وزن 14 كجم بـ645 جنيهًا.
  • توزيع 400 طن لحوم بإجمالي 100000000 جنيه.
التحالف الوطني رمضان خطة مؤسسات التحالف الوطني بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات المصري جمعية الأورمان

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