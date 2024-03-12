موسكو تتهم واشنطن بمحاولة التدخل فى الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة

توسع الصراع الخفي بين روسيا والولايات المتحدة في ميدان الحرب الأوكرانية إلى حلبة أخرى من المواجهات بين البلدين في ساحات الانتخابات، وتبادل كل منهما الاتهامات بمحاولة التأثير على انتخاباتهما المقابلة والتلاعب بأصوات الناخبين في البلدين.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "موسكو تتهم واشنطن بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة".

شن هجوم سيبرانى على نظام التصويت الإلكترونى

وأحدث تلك الاتهامات كانت من الجانب الروسي الذي أكد جهاز استخباراته أن لديه معلومات تفيد بأن واشنطن لديها مخطط لمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية، المقرر إجراؤها منتصف الشهر الجاري، وذلك من خلال شن هجوم سيبراني على نظام التصويت الإلكتروني للتأثير على نتائج الانتخابات.