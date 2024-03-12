الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

موسكو تتهم واشنطن بمحاولة التدخل فى الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الروسية

توسع  الصراع الخفي بين روسيا والولايات المتحدة في ميدان الحرب الأوكرانية إلى حلبة أخرى من المواجهات بين البلدين في ساحات الانتخابات، وتبادل كل منهما الاتهامات بمحاولة التأثير على انتخاباتهما المقابلة والتلاعب بأصوات الناخبين في البلدين.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "موسكو تتهم واشنطن بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة".

شن هجوم سيبرانى على نظام التصويت الإلكترونى

وأحدث تلك الاتهامات كانت من الجانب الروسي الذي أكد جهاز استخباراته أن لديه معلومات تفيد بأن واشنطن لديها مخطط لمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية، المقرر إجراؤها منتصف الشهر الجاري، وذلك من خلال شن هجوم سيبراني على نظام التصويت الإلكتروني للتأثير على نتائج الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية الروسية الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة موسكو واشنطن موسكو تتهم واشنطن التدخل في الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

تفاصيل انطلاق أول سفينة تحمل مساعدات لغزة عبر الممر البحري في قبرص

القاهرة الإخبارية: الجيش الأمريكى أعلن تنفيذ 6 ضربات بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن

باحث: أمريكا تزود إسرائيل صباحًا بالذخيرة وبعد الظهر تزود الفلسطينيين ببعض الوجبات

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ31184 شهيدًا

أسامة الأزهري: قصص الصالحين تحدث أثرًا لا يمكن أن تصنعه ألف موعظة

فصائل فلسطينية تعلن تفجير عبوة شديدة الانفجار بـ6 جنود إسرائيليين بخان يونس

"المواجهات تتصاعد".. "القاهرة الإخبارية": اعتداءات جيش الاحتلال تجاوزت جنوب لبنان

11 شخصًا من عائلة واحدة بدير البلح ما زالوا تحت الأنقاض

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| تقارير إماراتية.. ارتفاع تحويلات المصريين فى الإمارات بفضل السعر العادل للجنيه

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لاحمد مكي الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟