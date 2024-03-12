الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: أمريكا تزود إسرائيل صباحًا بالذخيرة وبعد الظهر تزود الفلسطينيين ببعض الوجبات

الذخيرة
الذخيرة

قال أمير مخول، باحث في الشئون الإسرائيلية، إن التصريحات الأمريكية الأخيرة هي مفرقعات للرأي العام الأمريكي ومسعى للتغطية على رغبتها في مواصلة الحرب على قطاع غزة حتى نهاية المطاف.

وأضاف مخول، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إن أمريكا تزود إسرائيل صباحًا بالذخيرة، وبعد الظهر تزود الفلسطينيين ضحايا هذه الذخيرة ببعض الوجبات الغذائية، كما تتدعي.

الولايات المتحدة مسئولة مثل نتنياهو عن ما يحدث في غزة

ونوه الباحث في الشئون الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية مسئولة مثل نتنياهو عن ما يحدث في القطاع، وليس هناك أي تفوق أخلاقي أو غير أخلاقي لـ بايدن على نتنياهو، لافتًا إلى أن بايدن يضر بمصالح الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين، ومصالح العالم في نهاية المطاف.

وأوضح الباحث في الشئون الإسرائيلية أن بايدن مسئول مباشر عن التهلكة التي تحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تفعل شيئا كان يكفي أن تفتح الممرات من الجهة المصرية، وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنها تريد الصورة المهينة للشعب الفلسطيني.

التصريحات الأمريكية التصريحات الأمريكية الأخيرة حقيقة التصريحات الأمريكية باحث أمير مخول باحث في الشؤون الإسرائيلية

مواد متعلقة

"المواجهات تتصاعد".. "القاهرة الإخبارية": اعتداءات جيش الاحتلال تجاوزت جنوب لبنان

11 شخصًا من عائلة واحدة بدير البلح ما زالوا تحت الأنقاض

ارتفاع ضحايا قصف إسرائيلى استهدف فلسطينيين ينتظرون المساعدات لـ400 شهيد و1300 جريح

الجيش السودانى يدمر بالمسيرات عربات ومركبات قتالية لميليشيا الدعم السريع

الاتحاد الأوروبى: ندرس اتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب احتمال نقلها صواريخ بالستية لروسيا

مسئولون أمريكيون: إدارة بايدن خلصت لعدم إمكانية السماح بعملية إسرائيلية برفح

الحكومة البريطانية: السفينة دايموند التابعة لسلاح البحرية تعود للبحر الأحمر وخليج عدن

هيئة بحرية بريطانية: حادث على مسافة 600 ميل بحرى شرق مقديشو

الأكثر قراءة

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها «المتحدة» بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبوالمحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر