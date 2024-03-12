باحث: أمريكا تزود إسرائيل صباحًا بالذخيرة وبعد الظهر تزود الفلسطينيين ببعض الوجبات

قال أمير مخول، باحث في الشئون الإسرائيلية، إن التصريحات الأمريكية الأخيرة هي مفرقعات للرأي العام الأمريكي ومسعى للتغطية على رغبتها في مواصلة الحرب على قطاع غزة حتى نهاية المطاف.

وأضاف مخول، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إن أمريكا تزود إسرائيل صباحًا بالذخيرة، وبعد الظهر تزود الفلسطينيين ضحايا هذه الذخيرة ببعض الوجبات الغذائية، كما تتدعي.

الولايات المتحدة مسئولة مثل نتنياهو عن ما يحدث في غزة

ونوه الباحث في الشئون الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية مسئولة مثل نتنياهو عن ما يحدث في القطاع، وليس هناك أي تفوق أخلاقي أو غير أخلاقي لـ بايدن على نتنياهو، لافتًا إلى أن بايدن يضر بمصالح الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين، ومصالح العالم في نهاية المطاف.

وأوضح الباحث في الشئون الإسرائيلية أن بايدن مسئول مباشر عن التهلكة التي تحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تفعل شيئا كان يكفي أن تفتح الممرات من الجهة المصرية، وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنها تريد الصورة المهينة للشعب الفلسطيني.