الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مساعدات لـ 213 ألف أسرة.. التحالف الوطني كيانا تنمويا وخدميا للمصريين

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مظلة جامعة لكبرى مؤسسات المجتمع المدني في مصر، إذ  يعمل 34 كيانا تنمويا وخدميا من كبرى مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وينظم التحالف الوطني الأدوار الأساسية لكبرى منظمات المجتمع المدني لدعم الاكثر احتياجا، حيث تتضمن مجالات عمل التحالف الوطني برامج الدعم النقدي، والغذائية والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.
وتمتد أنشطة التحالف الوطني لتشمل دعم الجهود التنموية في مختلف المحافظات.
أسهمت قاعدة بيانات التحالف الوطني في منع تكرار إعطاء المساعدات لـ213 ألف أسرة، بواقع 296 ألف متطوع في مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وشارك متطوعو مؤسسات التحالف الوطني في عام بحوالي 39 مليون ساعة تطوع، كما يوجد 30 ألف جمعية قاعدية في مختلف قرى الجمهورية حيث تتعاون مع مؤسسات التحالف الوطني.

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