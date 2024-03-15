الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: نحاول بكل جهد مخلص الوصول لوقف إطلاق النار لإنقاذ أهلنا بغزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي  إن الحرب على غزة مستمرة منذ 5 أشهر، وهذا رقم كبير جدًا على العنف والقتل الذي يتم، ونحاول بكل جهد مخلص وأمين أن نصل لوقف إطلاق النار على القطاع حتى ننقذ أهلنا في غزة.

%70 من قطاع غزة سواء منازل أو بنى تحتية وجميع المنشآت الخدمية تم تدميرها

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته مع الطلبة بمقر أكاديمية الشرطة: إننا نتحدث عن أكثر من 30 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 70 ألف مصاب، فضلًا عن أن 70% من قطاع غزة سواء منازل أو بنى تحتية والمؤسسات الحكومية وجميع المنشآت الخدمية تم تدميرها خلال هذه الحرب.

ونوه الرئيس السيسي إلى أن الأرقام التي تحتاج لإعادة إعمار غزة مخيفة جدًا، وعلى كل حال نحاول وقف نزيف البشر والمنشآت أيضًا.

عبد الفتاح السيسي غزة أكاديمية الشرطة قطاع غزة

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