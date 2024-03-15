الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بالأرقام.. "إكسترا نيوز" ترصد جهود التحالف الوطنى فى شهر رمضان

التحالف الوطني
التحالف الوطني

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد جهود التحالف الوطني في شهر رمضان.

جهود التحالف الوطنى فى رمضان:

عدد المستفيدين على مستوى الجمهورية 19 مليونًا و841 ألفا و510 مستفيد.

متوسط التكلفة مليار و805 ملايين و631 ألفا و750 جنيهًا.

توزيعات كراتين رمضان تبلغ مليونا و750 ألفا و205 كراتين غذائية.

إجمالي متوسط التكلفة 1014855.500 جنيه.

عدد الوجبات 10.813.770 وجبة إفطار وسحور بإجمالي 10815770 مستفيدًا.

إجمالي توزيع اللحوم بلغ 1230 طن لحوم لمليون و234 ألف مستفيد.

إجمالي متوسط التكلفة 370 مليونا و800 ألف جنيه.

بلغ توزيع كروت وكوبونات مساعدات بإجمالي 203 آلاف كراتين وكوبونات شراء لـ203 آلاف مستفيد، بإجمالي متوسط التكلفة 81 مليونا و200 ألف جنيه.

التحالف الوطني رمضان جهود التحالف الوطني 19 مليون ا و841 ألفا و510 مستفيد اكسترا نيوز

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