الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يُحذّر من خطورة اجتياح الاحتلال الإسرائيلى رفح الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي،

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال تفقده أكاديمية الشرطة، اليوم:"أقول دائمًا إذا كان لدينا جدية كمجتمع دولي، يجب أن يكون هناك فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية جنبًا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية".

وتابع:"لا بد أن يكون الأشقاء الفلسطينيون لديهم فرصة أن يعيشوا بكرامة في بلدهم، وأن يديروا أمورهم بالشكل الذي يرتضوه دون ضرر لهم أو للمواطن الإسرائيلي".

الاعتراف الدولى بفلسطين

وأوضح الرئيس السيسي أن الاعتراف الدولي بفلسطين يعني أن يكون لها عضوية في الأمم المتحدة، وأيضًا الاعتراف بها من ضمن الدول الكبرى، مضيفًا:"وإذا تحقق ذلك سيكون عزاؤنا لما حدث من أزمة ومأساة كبيرة خلال الـ5 أشهر الماضية بأن يكون هناك دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية". 

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