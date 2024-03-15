الجمعة 15 مارس 2024
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الرئيس السيسى: نسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات لغزة.. ومعبر رفح مفتوح دائمًا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار الجهود لإدخال أكبر حجم من المساعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن القطاع به 2.3 مليون إنسان، مضيفًا: "حذَّرنا من قبل بأن عدم دخول المساعدات سيؤدي إلى مجاعة، واستخدام غذاء كسلاح لمواجهة المدنيين الأبرياء حذرنا منه منذ البداية".

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته مع طلاب أكاديمية الشرطة، صباح اليوم، أن معبر رفح دائمًا مفتوح، و"مستعدون لدخول أي حجم من المساعدات من أجل توفير احتياجات أشقائنا الفلسطينيين، كما أننا قمنا بعمل مبادرة وتحالف من خلال إسقاط المساعدات بالطائرات بمشاركة أشقائنا في الإمارات وقطر وأمريكا وفرنسا وغيرهم".

وتابع: "كل هذه الأرقام لا تساوي أبدًا المطلوب، حيث يحتاج أشقاؤنا إلى آلاف الأطنان التي لا بد من دخولها يوميًا للقطاع، ونسعى للوصول إلى هدنة لوقف إطلاق النار، وإدخال أكبر حجم من المساعدات لإغاثة أشقائنا والحد من المجاعة، والسماح للمواطنين بالتحرك من الوسط والجنوب باتجاه الشمال".

السيسي إدخال أكبر حجم من المساعدات معبر رفح

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