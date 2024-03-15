مسلسل صدفة الحلقة 5.. ميار الغيطي تنهار بالبكاء والندم بعد اكتشاف خيانتها لزوجها

تستمر أحداث مسلسل صدفة في وقوع الفنانة ريهام حجاج في الكثير من المشاكل التي عرضتها للدخول إلي الحجز بسبب أحد طلابها، واكتشاف دعوة بالرجوع لبيت الطاعة بالرغم من عدم أسبقية الزواج لها.

مسلسلات رمضان 2024

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل صدفة أحداثا مشوقة ومثيرة، خاصة بعد الإفراج عن النجمة ريهام حجاج عقب القبض عليها وهي متلبسة وبحوزتها المخدرات لإنقاذ الطالبة المدمنة.

ميار الغيطي تنهار بالبكاء والندم بعد أكتشاف زوجها خيانتها في مسلسل صدفة

واستجوبت الشرطة منار "ميار الغيطي"، عن سبب تواجدها في أحد الشقق التي ألقت بنفسها فيها، بعد اكتشاف والدها الفنان خالد الصاوي، ليكتشف زوج منار خيانتها له، لتنهار بالبكاء والندم الشديد.

لتقوم والدتها "سلوى خطاب"، بالطبطبة عليها وقالت لها ليس هناك مشكلة حتى لو طلقك، وهنا انهارت منار وقالت إنها لا تريد ذلك لأنها تحبه، وما فعلته كانت خطأ ولكنها يأست من حياتها وكانت تريد التغيير وهذا ليس مبررا لما فعلته.

ميار الغيطي تنهار بالبكاء والندم بعد أكتشاف زوجها خيانتها في مسلسل صدفة

ميار الغيطي تنهار بالبكاء والندم بعد أكتشاف زوجها خيانتها في مسلسل صدفة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة الخامسة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.