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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. جميلة تستنجد بمنال لإنقاذها فى الحلقة 5 من عتبات البهجة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

جذبت الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني أنظار الجماهير، إذ تصارعت الأحداث بشكل كبير جدًا خاصًة بعد تلقي جميلة والتي تلعب دورها بسنت أبو باشا تهديدًا من رقم مجهول بنشر صور لها عارية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة بذهاب بسنت أبو باشا والتي تلعب دور جميلة حفيدة بهجت الأنصاري إلى أستاذه منال والتي تلعب دورها الفنانة وفاء صادق، وتخبرها بتلقيها تهديدات من رقم مجهول بنشر صور لها عارية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لتخبرها منال التي طلبت منها أن تمسح الرسائل وتحظر الرقم وألا تتواصل معه، وطلبت منها عدم إخبار جدها بهجت الأنصاري وإلا من الممكن أن يدخل في وعكة صحية بسبب ذلك.

عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري ٢٠٢٤، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

عتبات البهجة 

قصة عتبات  البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال المسلسل

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

  • يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)
  • جومانا مراد (نعناعة)
  • صلاح عبدالله
  • سما إبراهيم
  • خالد شباط
  • وفاء صادق
  • مصطفى عنبة
  • صفاء الطوخي
  • هنادي مهنا
  • علاء زينهم
  • علاء مرسي
  • بسنت أحمد أبو باشا
  • محسن منصور
  • حازم إيهاب
  • مراد فكري
  • صادق بوسي الشامي
  • محمود فايز
  • حمادة حسني
  • ليلى عز العرب
  • محمد البكري
  • هشام إسماعيل
  • يوسف عثمان (محمود).

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