مسلسل "عتبات البهجة" الحلقة 5| نعناعة توبخ هنادي مهنا بسبب علاقتها بـ"تيتة"

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، والذي تدور أحداثه في إطار درامي عائلي اجتماعي، إذ يحاول من خلال حلقات المسلسل الـ 15 بهجت الأنصاري والذي يؤدي دوره الفنان يحيى الفخراني تربية أحفاده.

أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة

بدأت أحداث الحلقة الـ 5 من مسلسل عتبات البهجة، بتوبيخ جومانا مراد والتي تؤدي شخصية نعناعة بائعة الحلوي في الكشك لهنادي مهنا والتي تؤدي شخصية ابنتها فلة، لمعرفتها بعلاقتها بتيتة والذي يؤدي دوره مصطفى عنبه، والذي يحاول أن يكون مغني مهرجانات ضمن أحداث المسلسل.

عتبات البهجة

موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 5

يبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان القدير يحيي الفخراني، والذي يعرض خلال شهر رمضان الجاري ٢٠٢٤، خاصة وأن نجاح الحلقة الأولى من المسلسل والتي عرضت ليلة أمس في أول أيام شهر رمضان الكريم.

ويعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيي الفخراني في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC، وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama

عتبات البهجة

قصة عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: