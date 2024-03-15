إقبال كبير على «كلنا واحد» للاستفادة من التخفيضات

أقبل المواطنون بشكل غير مسبوق، خلال الأربعة أيام الأولى من شهر رمضان، على زيارة منافذ مبادرة «كلنا واحد»، التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لشراء السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق التقليدية بنحو ٤٠٪.واصطف المواطنون أمام منافذ وسرادقات المبادرة، التى تضاعف عددها لأول مرة بمناسبة شهر رمضان الكريم، لشراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية، خاصة المواد والسلع الغذائية الاستراتيجية، مثل الزيت والسكر والأرز والفول واللحوم والدواجن المجمدة.

وأشاد الزوار بمستوى جودة السلع الموجودة فى المنافذ والسرادقات والشوادر والمعارض المشاركة فى المبادرة، التى تتميز بأسعارها التنافسية مقارنة بالأسواق التقليدية، معربين فى الوقت نفسه عن شكرهم لوزارة الداخلية على إطلاق مبادرة «كلنا واحد»، التى تعكس فعليًا إيمان الوزارة بأهمية المشاركة المجتمعية، ومساهمتها فى رفع العبء عن كاهل المواطن.

وأطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ٢٥ من مبادرة «كلنا واحد»، فى ١٥ فبراير الماضى، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنفيذًا لتوجيهاته باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وضاعفت وزارة الداخلية لأول مرة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى مبادرة «كلنا واحد»، والموضحة على موقعها الإلكترونى الرسمى «moi.gov.eg»، لتصل إلى ٢٠٣١ منفذًا و٦ معارض رئيسية و٤٤ معرضًا فرعيًا و٦٧ شادرًا بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية. كما واصلت توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال ١٠٢٦ منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات فى الميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة فى تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.