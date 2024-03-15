سيف زاهر لـ محمد بركات: "إزاى دخلت اتحاد الكرة؟"

وجّه الإعلامي الرياضي سيف زاهر، رسالة إلى محمد بركات لاعب الأهلي السابق، متسائلًا: "إزاي دخلت اتحاد الكرة؟".

وقال زاهر، اليوم الجمعة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، إن الكابتن محمد بركات يتمتع بخبرة إدارية جيدة، لكنه فوجئ بوجوده في هذا المجال.

وتابع: أتقبل عمل محمد بركات في مجال الإعلام أو التليفزيون أو في مجال تحليل المباريات، لكن العمل في الجزء الإداري باتحاد الكرة كان خطوة مختلفة، وصفها بأنه غريبة بالنسبة له.

وأوضح الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أن محمد بركات حقق نجاحات عديدة خلال السنوات الأخيرة خلال فترة عمله إداريًا في اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر في أداء المنتخب المصري الأوليمبي.