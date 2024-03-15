سيف زاهر يكشف عن رد فعله بعد إعلان ترشيح حسام حسن لتدريب المنتخب

كشف الإعلامي سيف زاهر، لأول مرة عن رد فعله بعد إعلان ترشيح الكابتن حسام حسن لتدريب المنتخب الوطني.

وقال زاهر، اليوم الجمعة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "انبسطت جدًا لما جالي معلومة إن حسام حسن مرشح لتدريب المنتخب، لأن أنا في يوم من الأيام كنت عضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة وكان في ترشيح لمدير فني مصري".

وتابع: "كان صوتي مع حسام حسن وبوضوح، ومجاش حسام حسن على فكرة".

وعن سؤاله حال ترشيح حسام حسن وأحمد حسام ميدو فمن تختار لتدريب المنتخب؟، أجاب زاهر قائلًا: "في التوقيت ده حسام حسن".