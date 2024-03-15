الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سيف زاهر عن مجلس إدارة الزمالك الحالي: "في مهمة انتحارية واللي جاي صعب"

سيف زاهر
سيف زاهر

قال الإعلامي سيف زاهر، إن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي يسير بخطى ثابتة وتولى في ظروف صعبة، كما أن لديه ظروف مادية صعبة للغاية. 

وأضاف زاهر، اليوم الجمعة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "كل ما وعد به مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي قالوه وعشان نبتدي نشوف نتيجة معتقدش إن هو قبل سنة لكن الناس ماشية بخطى كويسة"، مؤكدًا أن مشاكل الزمالك لن تحل بين ليلة وضحاها بل هي بحاجة إلى سنوات كثرة لأن النادي عليه أموال كثيرة وهناك أزمات مادية.

مهمة انتحارية

وتابع: "اللي جي أكيد صعب وهما داخلين وعارفين إن هيا مهمة انتحارية، وأكيد الي جي مش سهل وعايز فكر برة الصندوق ولازم يفكروا في الحتة التانية بشكل كبير، لأنك عايز رقم كبير جدًا في السنة ما يتخطى المليار فلازم يشوف الموارد الي هيدخل منها واعتقد إن هو مجلس بفكر استثماري والي جي هيكون كويس". 

نادي الزمالك القاهرة والناس حبر سري مهمة انتحارية الزمالك

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