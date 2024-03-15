سيف زاهر: الكرة تحولت لصناعة.. وبعض الأندية لا تنافس على البطولات بسبب فقر الموارد

قال الإعلامي سيف زاهر، إن الأندية الجماهيرية بخلاف الأهلي والزمالك غير موجودة في المنافسة على البطولات بسبب فقر الموارد المالية التي تمكنهم من الوصول لأبعد نقطة في المنافسة.

وأضاف زاهر، اليوم الجمعة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن تحويل الكرة لصناعة وتطويرها هو الشيء المهم الآن لكي تكون هناك فرصة على المنافسة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعمل على تطويرها، كما أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يسعى لتطوير الصناعة بأكملها.

وأوضح، أنه لا بد أن يكون هناك فكر مختلف بالأندية الشعبية والاستعانة برجال الأعمال وأطراف أخرى، مؤكدًا أن إدارة الأندية الشعبية والجماهيرية تعتمد دائمًا على شخص واحد، وفي حالة عدم نجاحه يفشل النادي بأكمله.