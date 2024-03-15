الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سيف زاهر لمدحت شلبى: “فين أيامك يا كابتن”

سيف زاهر
سيف زاهر

وجّه الإعلامي سيف زاهر، رسالة إلى الكابتن مدحت شلبي المعلق الرياضي، قائلًا "فين أيامك يا كابتن مدحت".

وقال زاهر، اليوم الجمعة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، إنه عمل مع مدحت شلبي لأكثر من 5 سنوات وهو من أكثر الشخصيات التي كان يحب التعامل معها.

وأكد أنه في الدوري السعودي يحقق نجاحات كبيرة.

وأوضح، أنه عاش مع الكابتن مدحت شلبي لحظات مميزة وسعيدة خلال العمل والتعليق والتحليل على الدوري المصري قبل انتقال الكابتن مدحت شلبي للدوري السعودي بداية الموسم، قائلًا: "أنا كنت بحلل ماتش لريال مدريد والكابتن مدحت كان بيعلق ودي كانت المباراة الأهم ليا".

مدحت شلبي سيف زاهر القاهرة والناس حبر سري الدوري السعودي الدورى المصرى

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