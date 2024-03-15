الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سيف زاهر عن اتهامه بعدم إنصاف الحق: "أنا دايمًا بين مدفعين"

سيف زاهر
سيف زاهر

ردّ الإعلامي سيف زاهر، على اتهامه بالحيادية وعدم إنصاف الحق في بعض الأوقات.

وقال زاهر، اليوم الجمعة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "دةه كلام مش مظبوط، أنا دايمًا ما بين مدفعين.. ما بين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك، فلو أنت النهاردة زعلت جمهور الأهلي تبسط جمهور الزمالك، ولو زعلت جمهور الزمالك تبسط جمهور الأهلي، دايمًا العلاقة عكسية كل واحد في التوقيت بيبص لحاجته".

وتابع: "وأنت بتشكر في ده عمره ميقولك أنا زعلان إنك بتشكرني.. التاني بيقولك إنت شكرت هنا ليه وإنت بتدي حق ده التاني بيبقى زعلان.. فدايمًا الحيادية تخلي طرف دايمًا بيشتكي منك".

سيف زاهر القاهرة والناس حبر سري الزمالك الاهلى الحيادية

مواد متعلقة

باب رزق.. عبير جداوي مؤسسة مشروع "بدارة" لصناعة منتجات الريف المصري تتحدث عن حلمها

أحمد موسى: المساعدات الذكية طريقة مُستحدثة من صناع الحياة لدعم الفئات الأولى بالرعاية

أستاذ اقتصاد: الدولة وضعت منهجية فى التعامل مع التدفقات الاستثمارية

لميس جابر: السلطان إينال كان بخيلًا وشحيحًا حتى على نفسه

"مكسرات لميس".. السلطان إينال كان ملكًا عاقلًا وخبيرًا بأمور الحرب

"مكسرات لميس".. السلطان إينال تولى سلطنة مصر بعد خلع المنصور عثمان

القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب يناقش رد حماس على صفقة تبادل الأسرى

عاجل.. حماس: قدمنا للوسطاء تصورًا شاملًا لاتفاق التهدئة فى غزة

الأكثر قراءة

الصفقة الأهم.. سيف زاهر: محمد صلاح يقترب من الانتقال للسعودية

شيرين رضا تروي كواليس انفصالها عن عمرو دياب: "أنا مش بغير"

شيرين رضا عن "عبير الشرقاوي": إنسانة مرضية نفسية وفاضية

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

سيف زاهر: “الأهلى اتظلم فى صفقة انتقال محمد أبوجبل”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة