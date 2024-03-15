سيف زاهر عن اتهامه بعدم إنصاف الحق: "أنا دايمًا بين مدفعين"

ردّ الإعلامي سيف زاهر، على اتهامه بالحيادية وعدم إنصاف الحق في بعض الأوقات.

وقال زاهر، اليوم الجمعة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس": "دةه كلام مش مظبوط، أنا دايمًا ما بين مدفعين.. ما بين جمهور الأهلي وجمهور الزمالك، فلو أنت النهاردة زعلت جمهور الأهلي تبسط جمهور الزمالك، ولو زعلت جمهور الزمالك تبسط جمهور الأهلي، دايمًا العلاقة عكسية كل واحد في التوقيت بيبص لحاجته".

وتابع: "وأنت بتشكر في ده عمره ميقولك أنا زعلان إنك بتشكرني.. التاني بيقولك إنت شكرت هنا ليه وإنت بتدي حق ده التاني بيبقى زعلان.. فدايمًا الحيادية تخلي طرف دايمًا بيشتكي منك".