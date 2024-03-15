الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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سيف زاهر يكشف موقف حازم إمام من الإشراف على المنتخب

سيف زاهر
سيف زاهر

قال الإعلامي سيف زاهر، إن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لن يشرف على المنتخب المصري في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حسام حسن هو المدير الفني حاليًا، وجمال علام هو المشرف على المنتخب.

وأضاف زاهر، اليوم الجمعة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هذا ليس استنتاجًا منه للمواقف والأحداث الحالية، بشأن ابتعاد حازم إمام عن الإشراف على المنتخب المصري، مؤكدًا أن هذه معلومة صادرة عن حازم إمام نفسه، قائلًا: "أنا معاه على طول وأي معلومة واخدها من لسانه مش استنتاج".

وأوضح أن هناك ظروفًا لا تسمح لحازم إمام بالتواجد والإشراف على المنتخب المصري، بعد فترة إشرافه على المنتخب في فترة فيتوريا، مؤكدًا أن جمال علام هو من يشرف على المنتخب، في ظل قيادة فنية لحسام حسن.

المنتخب حازم إمام اتحاد الكرة سيف زاهر القاهرة والناس حبر سري

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