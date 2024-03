مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 5| أحمد رزق ينجح فى استفزاز أمير كرارة ووقوعه بالفخ

3/16/2024 6:40:44 AM

انتهى مسلسل “بيت الرفاعي” الحلقة 5 منذ قليل على قناة أون، وشهدت الحلقة العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة والمثيرة بين عائلة الرفاعي، وطرد “فاروق” أحمد رزق، لأسرة ابن عمه “ياسين” أمير كرارة، من منزلهم بحجة انتقامه لمقتل عمه.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

قرر “ياسين” أمير كرارة، أن يعطي ابنته حبيبة لوالدتها “هند” ايناس كامل، بمساعد ة “صباح” ميرنا جميل، والتي عرضت عليه أن يقوم أحد معارفها بتوصيل الطفلة لوالدتها تلاشيًا لأي غدر من طليقته وزوجها “صلاح” أحمد عبدالله، وفي مشهد مؤثر، ظلت “حبيبة” تصرخ باكية عندما أجبرتها والدتها على المغادرة دون والدها، وشاهدها “ياسين” من بعد باكيًا على ما تورط فيه ظلمًا وعلى حرمانه من ابنته مجبرًا.

وفي نفس التوقيت تم القاء القبض على الشاب الذي قام بتوصيل الطفلة لوالدتها، وهو الغدر المتوقع من قبل ياسين وصباح منذ البداية، ليتصل “ياسين” بطليقته ويلقي اللوم عليها، لكنها تخبره بأنها ليست لها علاقة وأن ما فعل ذلك هو “فاروق” بمساعدة زوجها “صلاح”، بالإضافة إلى أن “فاروق” قام بطرد أسرته من منزلهم، وهو ما استفز “ياسين” واثار غضبه.

وانتهت الحلقة الخامسة من مسلسل بيت الرفاعي باتصال “ياسين” بـ “فاروق” ليرد عليه الأخير بضحكات سخرية بأنه كان يثق بأنه سوف يأتي إليه بكل سهولة بعد طرد أسرته، ويتوعد له “ياسين” بأنه سوف ينتقم منه، ومن المتوقع ان تشهد الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي لقاء الجبابرة، بين “فاروق” و “ياسين”.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي

يعرض مسلسل بيت الرفاعي طوال الموسم الرمضاني الجاري على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 ، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.