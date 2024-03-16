السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 5| أحمد رزق ينجح فى استفزاز أمير كرارة ووقوعه بالفخ

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

انتهى مسلسل “بيت الرفاعي” الحلقة 5 منذ قليل على قناة أون، وشهدت الحلقة العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة والمثيرة بين عائلة الرفاعي، وطرد “فاروق” أحمد رزق، لأسرة ابن عمه “ياسين” أمير كرارة، من منزلهم بحجة انتقامه لمقتل عمه.

 

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5

قرر “ياسين” أمير كرارة، أن يعطي ابنته حبيبة لوالدتها “هند” ايناس كامل، بمساعد ة “صباح” ميرنا جميل، والتي عرضت عليه أن يقوم أحد معارفها بتوصيل الطفلة لوالدتها تلاشيًا لأي غدر من طليقته وزوجها “صلاح” أحمد عبدالله، وفي مشهد مؤثر، ظلت “حبيبة” تصرخ باكية عندما أجبرتها والدتها على المغادرة دون والدها، وشاهدها “ياسين” من بعد باكيًا على ما تورط فيه ظلمًا وعلى حرمانه من ابنته مجبرًا.

txt

مسلسل "بيت الرفاعي" الحلقة 5| ياسين يُفكر في إعادة "حبيبة" لوالدتها بسبب أنيميا الفول

txt

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. ميرنا جميل تنقذ أمير كرارة وابنته

وفي نفس التوقيت تم القاء القبض على الشاب الذي قام بتوصيل الطفلة لوالدتها، وهو الغدر المتوقع من قبل ياسين وصباح منذ البداية، ليتصل “ياسين” بطليقته ويلقي اللوم عليها، لكنها تخبره بأنها ليست لها علاقة وأن ما فعل ذلك هو “فاروق” بمساعدة زوجها “صلاح”، بالإضافة إلى أن “فاروق” قام بطرد أسرته من منزلهم، وهو ما استفز “ياسين” واثار غضبه.

وانتهت الحلقة الخامسة من مسلسل بيت الرفاعي باتصال “ياسين” بـ “فاروق” ليرد عليه الأخير بضحكات سخرية بأنه كان يثق بأنه سوف يأتي إليه بكل سهولة بعد طرد أسرته، ويتوعد له “ياسين” بأنه سوف ينتقم منه، ومن المتوقع ان تشهد الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي لقاء الجبابرة، بين “فاروق” و “ياسين”.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي 

 

يعرض مسلسل بيت الرفاعي طوال الموسم الرمضاني الجاري على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 5 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 5| تشييع جثمان محمود عبدالمغني إلى مثواه الأخير

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

 

يعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 ، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي موعد عرض بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي قصة مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل امير كرارة مسلسل امير كرارة أمير كرارة قنوات عرض بيت الرفاعي قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الخامسة من بيت الرفاعي بيت الرفاعي الحلقة الخامسة بيت الرفاعي الحلقة 5 الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الخامسة من مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل "بيت الرفاعي" الحلقة 5| ياسين يُفكر في إعادة "حبيبة" لوالدتها بسبب أنيميا الفول

ناهد صلاح: روجينا تحاول صنع نموذج للمرأة القوية

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. ميرنا جميل تنقذ أمير كرارة وابنته

مسلسلات رمضان 2024.. الحلقة 5 من مسلسل بيت الرفاعي تكشف سر وفاة والد أحمد رزق

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 بعد قليل على ON

رحاب الجمل لـ"الدستور": سعيدة بردود الفعل حول "بيت الرفاعى" و"صدفة" وانتظروا مفاجآت

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 5

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 4.. أحمد رزق يطرد سيد رجب وظهور دنيا المصري الأول

الأكثر قراءة

عاجل.. فصل الكهرباء والغاز عن محيط حريق استوديو الأهرام

عاجل.. 20 قتيلًا فى أحد أعنف الهجمات الروسية على أوديسا الأوكرانية

إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم بين 3 أتوبيسات بالجيزة (صور)

عاجل.. حريق هائل فى استوديو الأهرام بالجيزة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة