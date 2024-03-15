مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 5 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 5 بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثا مختلفة، بدأت بصدمة «المعلم» مصطفى شعبان بعد اكتشاف أن والده شريكًا في تهريب المخدرات من ميناء الأتكة عبر صناديق السمك، وذلك بعدما أخبره شقيق والده بالحقيقة، وظل «شعبان» يردد وهو يبكي: «حلوة.. حلوة وملعوبة أوي.. كلفتهوها وخبتوها على أقرب الناس، ومخبيها في عبك إنت وأبويا، وقدام الناس الإيد نضيفة والنية لبن».

مسلسل المعلم

وأضاف شعبان وهو مستمر في البكاء: «وانا اللي حارق قلبي من يومها وعمال أدور شوية حمدتو وشوية القلاش، علشان أبيض سُمعة أبويا اللي هو أصلا تاجر مخدرات»، ويقاطعه شقيق والده بـ«اخرس.. عاش اللي يقول على المعلم حامد كلمة سوء»، ليواصل «شعبان» حديثه باكيا: «إحنا هنكدب الكدبة ونصدقها وللا إيه.. ما خلاص يا عمي اللي دريته السنين، كشفه لسانك».

وحاول شقيق والد مصطفى شعبان، ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 5، أن يثبت له أن والده «المعلم حامد» الذي يقوم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، لا يُتاجر في المخدرات ولم يكن شريكًا في تهريبها من ميناء الأتكة عبر صناديق السمك، بعدما اعترف الأول لـ«شعبان» أن والده كان يعلم بشحنة الهيروين التي ضُبطت بحوزتهما وهو صغيرا، ما تسبب في القبض على «المعلم حامد» وقضى على إثرها سنوات طويلة بالسجن.

مسلسل المعلم

وقال شقيق والده: «هو يابني لو كان أبوك أو أنا بنتاجر في المخدرات، كان زماني قاعد القعدة دي؟.. ولا دا يبقى حالنا»، ليقاطعة شعبان متعصبًا: «أمال بتقول الزاي انت وأبويا عارفين إن كان في مخدرات في العربية؟»، ليرد الأول: «يوم ما أبوك وقف للقلاش وتجار المخدرات وقطع عليهم سكة التهريب، وانا عارف إن أيامه معدودة، وكن عارف إنهم هيخلصوا مننا، ويجيبوا اللي يقول حاضر ونعم، والقاضد غالب يابني، إحنا ملناش يد في الموافقة أه، لكن كنت عارف إنهم هيغدروا بينا.. إحنا اتغفلنا واتغدر بينا يابني».

وتتوالى الأحداث إلى طلب الفنانة سهر الصايغ، ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 5، من زوجها ويجسد دوره الفنان مصطفى شعبان أن يتزوج بأخرى ليتفاجأ بطلبها: "ياريت يا تتجوز وتخلف بنوتة حلوة وأنا اللي اخطبلك بنفسي"، بينما رفض طلب زواج شقيقته من أحد الأشخاص: "لما تمشي عدل وترجع مستقيم ابقى تعالى اتجوز أختي، مع السلامة يا كلبوظ".

مسلسل المعلم

وفي لفتة إنسانية، لم يتخلّ المعلم مصطفى شعبان عن واجبه تجاه "أم حسن"، إذ صّمم على إعطائها الراتب الشهري بعد رفضها: "يبني كفاية إنك شايلنا من وقت أبوك ما مات واللي بقى يكفي بيت مبقاش ينفع يتقسم على اتنين"، ليرد "المعلم": "إنتي في رقبتي ليوم الدين يا أم حسن، ومصروفك وبنتك هيوصلك لحد بيتك حتى بعد ما أموت".

وكانت الحلقات السابقة، كشفت إصابة سهر الصايغ بسرطان الدم، ما تسبب في تغيير حياتها ضمن أحداث المسلسل، دون أن تُخبر أحد بمرضها، حتى زوجها المعلم مصطفى شعبان.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 5

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 5 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الخامسة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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