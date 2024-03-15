مسلسل المعلم الحلقة 5| سهر الصايخ تحاول إقناع مصطفى شعبان بالزواج من أخرى

مسلسل المعلم الحلقة 5.. طلبت الفنانة سهر الصايغ، من زوجها مصطفى شعبان، أن يتزوج بأخرى، بعد أن اكتشفت إصابتها بمرض السرطان، وقالت: "ياريت تتجوز وتخلف بنوتة حلوة وأنا اللي هخطبلك بنفسي".

وفي لفتة إنسانية، قرر “المعلم” عدم التخلي عن واجبه تجاه "أم حسن"، وصّمم على إعطائها الراتب الشهري رغم رفضها، قائلًة: “يابني كفاية إنك شايلنا من وقت أبوك ما مات”.

ويرد "المعلم": "إنتي في رقبتي ليوم الدين يا أم حسن، ومصروفك وبنتك هيوصلك لحد بيتك حتى بعد ما أموت".

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 5

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 5 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الخامسة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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