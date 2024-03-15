مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 5| تشييع جثمان محمود عبدالمغني إلى مثواه الأخير

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5.. وصل جثمان محمود عبدالمغني بعد تصريح النيابة العامة بدفن الجثمان، إلى المسجد لإقامة صلاة الجنازة، ووقف والده “احمد ماهر” وشقيقة مصطفى على النعش يظهر عليهما الحزن الشديد.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

وقامت عائلة حسن ضرغام "احمد ماهر" بالصلاة على الجثمان وتشييعه إلي مثواه الأخير.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 5

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 على مدار شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة ابنة الفنان أحمد ماهر حسن ضرغام، والتي تعتبر أحد أعمدة العائلة وتعمل في مجال أخطر أنواع السموم، وتسعى للأخذ بثأر شقيقها.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة يعرض على قناة سي بي سي ومنصة واتش إت يوميًا على رمضان في تمام الساعة 7.30 مساء عقب الإفطار.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول صراع بين عائلة حسن درغام الذي يجسد دوره الفنان أحمد ماهر، وإسماعيل الغول ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، عقب مقتل محمود عبدالمغني "علي" نجل حسن ضرغام على يد ابن رياض الخولي، وتحاول الفنانة غادة عبدالرازق الثأر لشقيقها علي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.