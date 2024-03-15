مسلسل صيد العقارب الحلقة 5| رياض الخولي يهدد أحمد ماهر: "أنا قادر أحمي أولادي"

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5.. أجرى رياض الخولي والد قاتل محمود عبدالمغني، اتصالًا هاتفيًا للاطمئنان على ابنته “صفاء”، وقال: “ابني ياسين قادر على حماية نفسه جيدا وأيضًا حماية شقيقته صفاء”.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

وهدد رياض الخولي احمد ماهر قائلا: “أنا قادر على حماية ابنائي بنفسي”.

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 على مدار شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان



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تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5



تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة ابنة الفنان أحمد ماهر حسن ضرغام، والتي تعتبر أحد أعمدة العائلة وتعمل في مجال أخطر أنواع السموم، وتسعى للأخذ بثأر شقيقها.

مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5



مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة يعرض على قناة سي بي سي ومنصة واتش إت يوميًا على رمضان في تمام الساعة 7.30 مساء عقب الإفطار.

قصة مسلسل صيد العقارب



وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول صراع بين عائلة حسن درغام الذي يجسد دوره الفنان أحمد ماهر، وإسماعيل الغول ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، عقب مقتل محمود عبدالمغني "علي" نجل حسن ضرغان على يد ابن رياض الخولي، وتحاول الفنانة غادة عبدالرازق الثأر لشقيقها علي.

أبطال مسلسل صيد العقارب



صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

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