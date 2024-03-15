الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل المعلم الحلقة 5.. عمّ مصطفى شعبان يكشف حقيقة تجارة والده بالمخدرات

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

حاول شقيق والد مصطفى شعبان، ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 5، أن يثبت له أن والده «المعلم حامد» الذي يقوم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون، لا يُتاجر في المخدرات ولم يكن شريكًا في تهريبها من ميناء الأتكة عبر صناديق السمك، بعدما اعترف الأول لـ«شعبان» أن والده كان يعلم بشحنة الهيروين التي ضُبطت بحوزتهما وهو صغيرا، ما تسبب في القبض على «المعلم حامد» وقضى على إثرها سنوات طويلة بالسجن.

وقال شقيق والده: «هو يابني لو كان أبوك أو أنا بنتاجر في المخدرات، كان زماني قاعد القعدة دي؟.. ولا دا يبقى حالنا»، ليقاطعة شعبان متعصبًا: «أمال بتقول الزاي انت وأبويا عارفين إن كان في مخدرات في العربية؟»، ليرد الأول: «يوم ما أبوك وقف للقلاش وتجار المخدرات وقطع عليهم سكة التهريب، وانا عارف إن أيامه معدودة، وكن عارف إنهم هيخلصوا مننا، ويجيبوا اللي يقول حاضر ونعم، والقاضد غالب يابني، إحنا ملناش يد في الموافقة أه، لكن كنت عارف إنهم هيغدروا بينا.. إحنا اتغفلنا واتغدر بينا يابني»

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 5

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 5 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء

الحلقة 5 من مسلسل "المعلم" تبدأ بصدمة مؤلمة لـ مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024 

موعد إعادة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الخامسة

يُعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ، يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

مسلسلات رمضان 2020

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

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