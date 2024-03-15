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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مسار إجباري الحلقة 5.. زيارات جوري بكر للمحامي يثير شك الأخوين حول القاتل

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة

أظهرت الحلقة الخامسة من مسلسل “مسار إجباري” بطولة الفنانين الشباب أحمد داش والفنان عصام عمر تطورات خطيرة في مجريات الأحداث.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 5| حسين وعلي يخوضان رحلة البحث عن قاتل حبيبة

إذ اخترق الأخوين حسين وعلي هاتف مسعد (محسن منصور) لمعرفة تحركاته باعتبار أن ذلك خيط مهم لمعرفة سبب مقتل والده، إذ أن ميعد يعمل مع الدكتور مجدي حشيش ويعتبر ذراعه اليمين.

تمكن الأخوين حسين وعلي في الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري من معرفة أكثر رقم يتواصل معه مسعد ويتبادل معه إرسال "لوكيشينز"، ليتبين أنه رقم السيدة سناء وهي زوجة صفوت المتهم بقتل الفتاة حبيبة والمهدد بتنفيذ حكم الإعدام فيه.

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مسلسلات رمضان 2024.. ملخص الحلقة 5 مسلسل مسار إجباري لأحمد داش وعصام عمر

قاما الأخوين عصام عمر وأحمد داش بمراقبة سناء والتي تجسد دورها الفنانة جوري بكر ليتبين أنها تتردد على مكتب المحامي مجدي حشيش، لتساور في نفوسهما الشكوك حولها، خاصة مع تواصلها مع ذراعه الأيمن مسعد بصورة مبالغ فيها.

خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري أيضًا ذهبت سناء زوجة صفوت لزيارته في السجن وتعنيفه، وادعت أن المحامي مجدي حشيش يحاول أن يثبت براءته إلا أنه قال لها أن المحامي يفشل في ذلك وتابع أنه يشك في تعاونها مع حشيش لتحقيق مصلحتها على حساب مصلحته وحياته.

كما قال لها أن خديجة وهي قريبة الفتاة المقتولة حبيبة فقط هي الوحيدة التي تصدق أنه لم يقتل قريباتها "حبيبة".

مواعيد وقنوات عرض مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار اجباري الحلقة 5  بطولة أحمد داش و عصام عمر يعرض على قناة CBC فى الساعة السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل مسار إجباري 

وينتمي مسار إجبارى إلى المسلسلات المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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