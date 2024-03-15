الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة.. بماذا وصفه المخرج يسري نصر الله؟

مشهد من مسلسل مسار
مشهد من مسلسل مسار إجباري

إشادة واسعة للمخرج يسرى نصر الله بمسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وذلك من خلال منشور له كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

قال "نصر الله" في منشوره "بسمة وصابرين وعصام عمر وأحمد داش في أحلى حالاتهم لحد دلوقتي، مسار إجباري عاجبني جدا، برافو نادين خان وكل اللى ساهموا فى المسلسل".

 

مسلسل مسار اجباري

 

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري

وكانت قد شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "مسار إجباري" الذي يذاع عبر قناتي CBC و CBC دراما في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر WATCH IT، مقابلة المحامي مجدي حشيش والذي يقوم بتجسيد دوره الفنان "رشدي الشامي" للشاب علي عمر البرنس والذي يجسد دوره الفنان (عصام عمر) في مكتبه وذلك بنية أن يستطيع المحام تثبيت علي في العمل لديه بالمكتب من أجل أن يكون تحت عينيه ومراقبته مباشرة.

 

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش الحلقة 5

 

وخلال المسلسل تحدث علي وحسين حول أهمية الأوراق التي حصل عليها علي من مجدي حشيش بشأن قضية صفوت مصباح المسجون في قضية قتل الفتاة حبيبة ظلمًا، إذ إنهما كانا يرغبان في الحصول علي أي طرف خيط لمعرفة مقتل حبيبة الكردي.

وجاءت نهاية الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري التي عرضت أمس على اكتشاف حسين "أحمد داش" من خلال كاميرات المراقبة في المستشفى التي كان يتواجد فيها والده، أن أباه لم يتوفى نتيجة وفاة طبيعية، بل مات مقتول وعلى إثر ذلك ذهب إلى شقيقه علي وقال له "أبوك مات مقتول".

 

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قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجبارى بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، و مسلسل مسار إجبارى ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض على 5 حلقة فقط.

 

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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