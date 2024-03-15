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فن

مسلسل مسار إجباري..ماذا قال المؤلف باهر دويدار عن العمل؟

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

بكلمات دافئة عبّر مؤلف مسلسل مسار إجباري باهر دودار الذي عرضت منه الحلقة الرابعة اليوم، والذي يعتبر أحد المسلسلات التي دخلت ماراثون رمضان ٢٠٢٤ عن امتنانه وشكره لكل القائمين على العمل، وكذلك شكره للجمهور الذي استقبل العمل حتى هذه الحلقات استقبالًا حسنًا وأشاد به.

منشور مؤلف مسلسل مسار إجباري 

إذ قال مؤلف مسلسل مسار إجباري باهر دويدار في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الحمد لله رب العالمين على هذه التجربة و الرحلة الرائعة التي بدأت بمكالمة هاتفية من الصديقة العزيزة المنتجة دينا كريم تطلب مني مسلسلا لرمضان بطولة اثنين من الشباب أخبرتني لاحقا أنهما عصام عمر و احمد داش ثم تطور الأمر لفكرة عرضتها عليها فتحمست لها فشرعت في كتابة المعالجة التفصيلية لها ثم التتابع الدرامي للحلقات و بعدها بدأت في كتابة الحلقات و انضمت الينا المخرجة الرائعة الأستاذة نادين خان التي أثرى وجودها التجربة بشكل كبير و بعد كتابة الخمس حلقات الاولى و الانتهاء من النسخة النهائية منها".

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وتابع مفسرًا الاستعانة لزميل آخر لكتابة المسلسل معه قائلًا"و نظرا لأنشغالي في نفس الوقت بكتابة مسلسل صيد العقارب و في جو من المودة الخالصة تم الاتفاق بيني و بين الأستاذة دينا كريم و الاستاذ عماد ربيع على الاستعانة بزميل او زملاء اخرين لاستكمال الرحلة حتى لا يتأثر كلا المسلسلين و بالفعل تواصلت الشركة المتحدة مع الزميل العزيز المحترم امين جمال الذي تواصل معي في لفتة تعكس تمسكه بأخلاقيات الزمالة قبل ان يبدي موافقته على استكمال كتابة سيناريو و حوار الحلقات المتبقية و استعان بالزميلين المحترمين مينا بباوي و محمد محرز".

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وأضاف"الحقيقة أنا سعيد سعادة غامرة بالتجربة ككل و سعيد اكتر بردود الفعل تجاه المسلسل و لا تقل سعادتي بالتعاون مع نجمين شابين وضعا نفسيهما في مصاف الكبار وسط كوكبة من النجوم التي احاطت بهم و ساندتهم في تلك التجربة منهم على سبيل المثال لا الحصر النجمة الكبيرة صابرين و النجمة بسمة و الصديق العزيز رشدي الشامي و النجم نور محمود".

 

وختم بقوله "في النهاية عاوز اشكر الشركة المتحدة و الصديقة دينا كريم و الصديق عماد ربيع على جرأة الفكرة و على التوجه اللي أثمر عن تلك التجربة،عاوز اشكر المخرجة الرائعة نادين خان، و اشكر كل نجوم العمل و المنتج الفني هاني عبدالله و شكري الخاص للزملاء الأعزاء امين جمال و محمد محرز و مينا بياوي على تحملهم مسئولية استكمال الحلقات في وقت صعب  و الأهم اني اشكر الجمهور على استقباله الدافئ للمشروع".

أبطال مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري من بطولة عدد من النجوم على رأسهم النجوم الشباب أحمد داش،  وعصام عمر، وكذلك عدد من أبرز النجوم من بينهم صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

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