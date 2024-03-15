مسلسلات رمضان 2024..

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 أحداثا مثيرة حيث طلب أحمد ماهر من محمد علاء أن يطلق ابنته غادة عبدالرازق قبل أن يخرج من المنزل ولكن محمد علاء رفض أن يقوم بذلك ولن يفعل إلا إذا طلبت منه غادة ذلك.

صيد العقارب الحلقة 5.. محمد علاء يرفض طلب أحمد ماهر بطلاق غادة عبدالرازق

فيما حاول مصطفى نجل أحمد ماهر تهدئة والده، الذي طلب منه أن يطلق شقيقة محمد علاء وقال له هذه فتنة يا والدي احذر منها.

وقال محمد علاء هترك البيت حتى تهدأ الأمور شهر أو أكثر حتى وعبر عن حزنه الشديد لفراقها قائلا لها لازم امشي وطلب منها أن تحافظ علىزفسها بعد قصة حب كبيرة.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 5

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 على مدار شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة ابنة الفنان أحمد ماهر حسن ضرغام، والتي تعتبر أحد أعمدة العائلة وتعمل في مجال أخطر أنواع السموم، وتسعى للأخذ بثأر شقيقها.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة

مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة يعرض على قناة سي بي سي ومنصة واتش إت يوميًا على رمضان في تمام الساعة 7.30 مساء عقب الإفطار.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول صراع بين عائلة حسن درغام الذي يجسد دوره الفنان أحمد ماهر، وإسماعيل الغول ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، عقب مقتل محمود عبدالمغني "علي" نجل حسن ضرغان على يد ابن رياض الخولي، وتحاول الفنانة غادة عبدالرازق الثأر لشقيقها علي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح.