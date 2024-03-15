مسلسل صيد العقارب الحلقة 5| غادة عبدالرازق تستعيد ذكريات ووصية شقيقها

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5.. ظهرت غادة عبدالرازق في حالة حزن شديدة على فراق شقيقها محمود عبدالمغني الذي قتله أحمد ماجد.

واسترجعت شريط الذكريات أثناء وجوده داخل معمل العقارب الخاص بها وقالت له: “خايف من إيه”، ليرد عليها: “أنا مبخافش كفاية العقارب والحيتان الموجودين معايا في الشغل”.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

وردت غادة عبدالرازق: “كل شباب العائلة يتمنوا يكونوا زيك”، فرد عبدالمغني “لأنهم بياخدوا بالمظاهر.. أما أنا تمنيت أن كون مثلك ولذلك قمت بتربية اولادي علشان يطلعوا شبهك”.



وقال لها “أمانة عليكي يا عايدة لو حصلي أي حاجة خلي بالك من عيالي”.

فردت: “بعد الشر عنك يا علي”، فرد عليها “الاعمار بيد الله”.

وسألت غادة عبد الرازق: “انت يا علي ضحيت علشانا”، فيرد:"أتمنى تنفذي وصيتي واولادي يتخرجوا مهندسين".

فقالت غادة عبدالرازق: “اوعى تكون مريض”، ليرد: “انا زي الفل.. سلام هسيبك مع عقاربك يا حبيبة أخوكي".



مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق الحلقة 5



ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 على مدار شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان

مسلسل صيد العقارب الحلقة 5



تفاصيل أحداث مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة ابنة الفنان أحمد ماهر حسن ضرغام، والتي تعتبر أحد أعمدة العائلة وتعمل في مجال أخطر أنواع السموم، وتسعى للأخذ بثأر شقيقها.

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

مسلسل صيد العقارب الحلقة الخامسة يعرض على قناة سي بي سي ومنصة واتش إت يوميًا على رمضان في تمام الساعة 7.30 مساء عقب الإفطار.

قصة مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول صراع بين عائلة حسن درغام الذي يجسد دوره الفنان أحمد ماهر، وإسماعيل الغول ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، عقب مقتل محمود عبدالمغني "علي" نجل حسن ضرغان على يد ابن رياض الخولي، وتحاول الفنانة غادة عبدالرازق الثأر لشقيقها علي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب الحلقة يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

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