شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

تصدر الداعية الإسلامي أيمن عبد الجليل، توأم النجم عمرو عبد الجليل، تريند البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر تطبيق “التيك توك”.

ظهر الداعية الإسلامي أيمن عبد الجليل، توأم عمرو عبد الجليل، من خلال مقاطع دينية قصيرة، ليثر الجدل من قبل رواد السوشيال ميديا.

بعد تقديمه مقاطع دينية.. الداعية أيمن عبد الجليل يثير الجدل على السوشيال

مقاطع دينية

أثار الداعية الديني أيمن عبد الجليل، الجدل بعد تقديمه برنامج ديني عبر السوشيال ميديا، وذلك بسبب الشبه الكبير بينه وبين شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وذلك بسبب إختلاف الشخصيتين في مجال العمل.

بعد تقديمه مقاطع دينية.. الداعية أيمن عبد الجليل يثير الجدل على السوشيال

بعد تقديمه مقاطع دينية.. الداعية أيمن عبد الجليل يثير الجدل على السوشيال

وصرح الفنان عمرو عبد الجليل، في تصريحات سابقة: "على الرغم أن هناك اختلاف كبير ما بيننا إحنا الاتنين، ولكن كل واحد مننا بيحترم الآخر، وبنتشاور كثيرا في أمور الحياة فيما بيننا”.

وأضاف الفنان عمرو عبد الجليل، أن شقيقة التوأم أيمن عبد الجليل، كان يعمل في المجال الفني ببداية حياته، وبدأ بعزف العود والغناء والتمثيل ولحق هو به، لكن أيمن اعتزل الفن وأطلق لحيته وعمل بالدعوة.

رد فعل رواد السوشيال ميديا على ظهور شقيق عمرو عبد الجليل

رد فعل رواد السوشيال ميديا على ظهور شقيق عمرو عبد الجليل

رد فعل رواد السوشيال ميديا على ظهور شقيق عمرو عبد الجليل