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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قضية اختفاء زهرة.. موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 6

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 6 محور تساؤل الكثير من الأطفال وأولياء الأمور عبر المنصات الإلكترونية وذلك ضمن الوجبة الدسمة التي تقدمها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية للجمهور خلال شهر رمضان المبارك 1445 - 2024 وتهتم بكافة الفئات العمرية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 5

جاء موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 5 يوميا على القناة الأولي، وتعرض الحلقة 6 اليوم السبت الموافق 16 مارس في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة عقب صلاة المغرب وهو انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويحظى على نسب عالية من المشاهدة يوميا.

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 5

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكارتون «نور والكوكب السعيد»، حديث الضابط ليحيى ورامي والكائن الفضائي، قائلًا لهم إنه لا يصلح عمل محضر باختفاء زهرة إلا بعد مرور 24 ساعة، ورد عليه يحيى بأنها كانت متواجدة معهم واختفت.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد


مسلسل نور والكوكب السعيد أحد مسلسلات الأطفال البارزة والدسمة التي جرى طرحها خلال هذا الموسم الرمضاني 2024، ويتكون من 30 حلقة مرتبطة بقضايا البيئة المختلفة، ويأتي موعد عرض المسلسل على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

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مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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