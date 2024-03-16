لوكيشن مسلسل المعلم.. الشرطة تخلى استوديو الأهرام من العاملين بعد نشوب حريق هائل

أخلت قوات الشرطة، بالتعاون مع قوات الإنقاذ البري استوديو الأهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام لأن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

و اندلع منذ قليل حريق هائل في ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والأخلاق داخل مواقع التصوير بالاستوديو