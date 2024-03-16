السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC وDMC دراما

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

يتسأل الجمهور عن موعد إعادة عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC وDMC دراما بطولة النجم خالد النبوي، أحداثه في إطار اجتماعي والمثير ليُحقق نجاحًا كبيرًا في أولى حلقاته للأسبوع الأول من شهر رمضان، وهو ما جعله يحل ضمن عمليات البحث الأكثر في النطاق الجغرافي لمصر.

موعد إعادة عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC وDMC دراما 

جاء موعد إعادة عرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم على قناتي DMC وDMC دراما خلال شهر رمضان عبر شاشة  قناة DMC الفضائية في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً،  ثم يُعاد في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباح اليوم التالي بينما يجري عرض الحلقة في اليوم التالي على شاشة DMC دراما، في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، وإعادة عرضها في الـ 3:30 فجرًا، ثم في الثانية عشر ظهرًا.

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبرطورية ميم الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن باقة من أهم المسلسلات في الرمضانية في هذا الموسم، والتي ضمت كبار النجوم على الساحة الفنية، بإنتاج وإخراج ضخم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث منزل مختار أبو المجد في منطقة المعادي بالقاهرة، والذي فقد زوجته التي رحلت عن الدنيا، تاركة لزوجها 6 أبناء، حيث يُواجه الرجل مصاعب كبيرة في الحفاظ على استقرار أسرته، ووضع نظام مُحكم للأبناء الذين يُحاولون دومًا الخروج عن تعليمات أبيهم، لكن علاقة الصداقة بين الأب وأبنائه دائمًا تفوز في النهاية على كل الأزمات التي تحدث بينهم.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

مسلسل إمبراطورية ميم  يشارك فى بطولته أمام النجم خالد النبوي مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.

 

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