ناقد فنى: تتر مسلسل الحشاشين تتويج لمسيرة ناجحة للموسيقار أمين أبو حافة

قال الناقد الفني، أحمد السماحي، إن الموسيقار أمين أبو حافة، قدم موسيقى عالمية في مسلسل الحشاشين، مشيرا إلى أن تتر المسلسل من التترات التي لا يمكن نسيانها لفترة طويلة من الزمن، وإضافة لعالم التترات الموسيقية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "هذا الأمر ليس جديدا على أمين أبو حافة، الذي قدم لنا تترات جراند أوتيل وهذا المساء ولا تُطفئ الشمس وكأنه امبارح وأهو ده اللي صار وممالك النار".

وقال: "مسلسل الحشاشين هو تتويج لمسيرة 12 عاما في مصر قدم خلالها أمين أبو حافة العشرات من التترات المميزة من خلال أعمال درامية ناجحة وفي الذاكرة الجماهيرية".

وتابع: "رباعيات الخيام تمت ترجمتها وكتبها الشاعر أحمد رامي في عام 1924، ونحن نحتفل بمرور 100 عام على ترجمتها، وعدنا لتقديم الرباعيات من خلال عمل جماهيري ضخم للغاية ونشير إليها فهو أمر مهم للغاية أيضا".