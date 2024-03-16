أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "حق عرب".. نقل والدة عرب السوريكى إلى المستشفى

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حق عرب نقل والده عرب السوريكي إلى المستشفى، بعد فقدانها للوعي، وهي برفقته بقسم الشرطة بعد حبسه بتهمة قتل حسنية الداية.



وأخبرهم الطبيب بأنها تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية وعليها التغذية الجيدة، وانفعل نجلها الأكبر “ على” لما أصابها قائلا: "أدي آخرة اللي جالنا من ورا المشي ورا عرب مخدناش منه غير المرمطة".

مسلسل حق عرب



قصة وأحداث مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عرب السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

مسلسل حق عرب

قنوات عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

حق عرب من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.