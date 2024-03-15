رحلة لمواجهة خطر الصيد الجائر في نور والكوكب السعيد.. ملخص الحلقة الرابعة

الحلقة الرابعة من مسلسل "نور والكوكب السعيد" تأخذنا في رحلة مثيرة لمواجهة خطر الصيد الجائر، تلك الممارسة المُدمرة التي تهدد بقاء العديد من الكائنات الحية على كوكب الأرض.

أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 4

عنوان الحلقة الرابعة من مسلسل نور والكوكب السعيد، "عملية البحث عن طائر الدودو"، يُشير بوضوح إلى خطورة هذه القضية، حيث يُعد طائر الدودو أحد أشهر الأمثلة على الحيوانات التي انقرضت بسبب الصيد المفرط.

يُقدم "نور"، أحد أبطال المسلسل، شرحًا مبسطًا لآثار الصيد الجائر، موضحًا أنه يُسبب طاقة سلبية على الأرض ويُهدد بانقراض العديد من الكائنات، مثل الطيور المهاجرة، وحيد القرن الأسود، حيوان الكواغة، ماعز البرانس، وطائر الدودو.

تتلقى مجموعة "نور" إنذارًا بوجود عملية صيد جائر للأفيال في الغابات الاستوائية بوسط إفريقيا، مما يُهدد بانقراض هذا الحيوان النبيل.

تُعبّر "فرحة" عن استيائها من استهداف الفيلة من أجل عاجها، وتُقرر المجموعة استخدام تقنية المسح الحراري للبحث عن أماكن الصيد الجائر للأفيال والتصدي للصيادين.

بهذه الرحلة المُثيرة، يُسلط مسلسل نور والكوكب السعيد الضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي ومحاربة الصيد الجائر، ونشر الوعي بين الأطفال بأهمية حماية كوكب الأرض.

مواعيد مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد أحد مسلسلات الأطفال البارزة والدسمة التي جرى طرحها خلال هذا الموسم الرمضاني 2024، ويتكون من 30 حلقة مرتبطة بقضايا البيئة المختلفة، ويأتي موعد عرض المسلسل على القناة الأولى المصرية الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بالتعاون مع مجلة نور الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.