يحرص الكثير من الأطفال وأيضًا الكبار الذين يميلون لمتابعة مسلسلات الكرتون البحث عن موعد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد بشكل يومي، حيث زاد البحث عن مسلسل كرتون نور والكوكب السعيد الذي يعرض لأول مرة عبر القناة الأولي، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 4

ويعرض مسلسل نور والكوكب السعيد يوميا على القناة الأولي، وتعرض الحلقة 4 اليوم الخميس الموافق 14 مارس في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة عقب صلاة المغرب.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 3

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل كرتون نور والكوكب السعيد مشاركة نور البطل الصغير في عمل حملة دعائية لجميع التبرعات لإنقاذ ملجأ الأمل، ومن خلال مداخلة ببرنامج تلفيزيوني شارك عن سبب احتياجه لمبلغ ٢ ونصف مليون جنيه، وخلال اسبوع انتشرت حملة تبرعات الملجأ بالصحف والقنوات، وحاول الوصول للمشاهير، حيث قام كلا من محمد صلاح نانين بالمشاركة أبرزهم أحمد السقا وخالد النبوي، ومحمد صبحي، وأمير كرارة.

وفي نهاية الحلقة نجح نور وأعوانه في جمع مبلغ 5 مليون جنيه، دفع نصفهم لمالك الأرض، وقرر بناء مبني ثاني بالملجأ بباقي المبلغ، حيث كانوا يحلمون بذلك الأمر ولكن الماديات كانت تحكمهم.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تقدم حلقات مسلسل نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.