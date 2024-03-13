الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

أحداث الحلقة 3 من مسلسل نور والكوكب السعيد.. حملة تبرع تبرز "جدعنة" المصريين

نور والكوكب الحديث
نور والكوكب الحديث

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الكارتون “نور والكوكب السعيد” بعنوان حملة دعاية، حيث استطاع الطفل نور وشقيقته زهرة بمشاركة عم منصور بجمع تبرعات حتى يتمكنوا من إنقاذ الملجأ من الهدم.

مسلسلات شهر رمضان 2024

 

وشارك نور البطل الصغير في  عمل مداخلة ببرنامج تلفيزيوني حكى خلاله عن سبب احتياجه لمبلغ ٢ ونصف مليون جنيه، وخلال اسبوع انتشرت حملة تبرعات ملجأ الأمل بالصحف والقنوات، وحاول الوصول للمشاهير، حيث قام كلا من محمد صلاح نانين بالمشاركة أبرزهم أحمد السقا وخالد النبوي، ومحمد صبحي، وأمير كرارة.

وانتقلت الأحداث للطيار رامي والزائرة الفضائية، حيث يقوم بعمل درع لحمايتها من الطاقة السلبية، وبدأ في اعداد التجارب، ونجح في ذلك الأمر، ومن هنا يمكن لفرحة أن تستخدم طاقتها لنشر الايجابية بكوكب الأرض.

مسلسلات رمضان 2024

وفي نهاية الحلقة نجح نور وأعوانه في جمع مبلغ ٥ مليون جنيه، دفع نصفهم لمالك الأرض، وقرر بناء مبني ثاني بالملجأ بباقي المبلغ.

وتهدف حلقات المسلسل إلى التوعية بالقضايا المختلفة، وإثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتتلخص فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

مسلسلات رمضان 2024 

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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