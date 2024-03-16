السبت 16 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

بابا جه.. أكرم حسنى يُثير الجدل حول دور الأب فى الأسرة

مشهد من مسلسل بابا
مشهد من مسلسل بابا جه لأكرم حسني

ألقى مسلسل بابا جه الضوء على دور الأب في الأسرة، وتأثيره داخل المنزل، وأصبحت أحداث المسلسل ما بين مؤيد ومعارض لدور الأب المعروض في المسلسل.

مسلسل بابا جه الحلقة 5.. رحمة تخفي هشام في خزانة الملابس

ويرصد الدستور في التقرير التالي دور الآباء داخل الأسرة.

حيث إن وجود الأب في حياة أبنائه يعني الحماية والرعاية والأمان، كما يعني القدوة والسلطة والسند، فالأبناء يحتاجون إلى الشعور بالحماية والرعاية المختلفة عما يجدونه لدى الأم، حيث إن الأب هو الراعي الأساسي للأسرة، كما هو السند والدرع الواقي للزوجة نفسها ثم للأبناء، وهم بحاجة للاطمئنان والشعور بالأمان من جانب الأب، كما يحتاجون إلى رعاية الأم المُتمثلة في الحب والحنان والدفء والعطاء، ورعايتهم من ناحية المأكل والملبس والنظافة والراحة. 

ولا يقتصر دور الأب على توفير المسكن والملبس والمأكل وكونه مصدرًا للمال فقط، لكن دوره يقتضي أن يُشارك الأم في تربية الأبناء وفى بناء شخصياتهم وتوازنهم النفسي. 

 

دور الأب في الأسرة

التوجيه والدعم العاطفي: يلعب الأب دورًا مهمًا في توجيه ودعم الأطفال عاطفيًا، حيث إن وجود الأب كنموذج إيجابي للأطفال يساعدهم على تطوير الثقة بالنفس والأمان العاطفي.

الدور الاقتصادي: يعتبر الأب هامًا في توفير الاحتياجات المالية والاقتصادية للأسرة، ويساعد في بناء الاستقرار المالي وتوفير فرص للتنمية والتعليم للأطفال.

تعزيز بناء الهوية: يسهم الأب في تعزيز بناء الهوية الأسرية وتعزيز الروابط العائلية، ويسهم في خلق قيم وتقاليد عائلية قوية وتوفير بيئة مستقرة للنمو والتطور الشخصي للأطفال.

تواجد قدوة إيجابية: يعمل الأب كنموذج قائد وقدوة إيجابية للأطفال، يلهمهم ويشجعهم على تحقيق طموحاتهم واستكشاف إمكاناتهم الكاملة.

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