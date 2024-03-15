مسلسل بابا جه الحلقة 5.. رحمة تخفي هشام في خزانة الملابس

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني "هشام" كروت هشام بعد أن جاءت أم الأطفال زوجة محمود البزاوي "صلاح"، وكان هشام في المنزل فقامت رحمة أحد الأبناء بإخفاء هشام في خزانة الملابس، وحاول محمود البزاوي بأخذها إلى المطبخ ليلهيها، دخلت رحمة إلى هشام لتخرجه من الخزانة، فقال لها هشام: "لو عاوزة تساعدي ماما، عرفيها الحقيقة إن أنا كنت بساعد أبوكي"، وبعدها نادت رحمة أمها قائلة: “تعرفي بيدج اسمها بابا جه”.

https://www.dostor.org/4660439

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه في مشهد بين "هشام" أكرم حسني، وزوجتة نسرين أمين "ولاء"، بعد أن كشفت كذبه وأنه لم يدفع مصاريف الكهرباء لمدة ثلاث شهور وتراكم عليها مبلغ 5320، وأنه يكذب عليها كل شهر ويقوم بصرفهم على ملذاته.

أحداث مسلسل بابا جه

ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه في مشهد بين "هشام" أكرم حسني، وزوجتة نسرين أمين "ولاء"، بعد أن كشفت أنه لم يدفع مصاريف الكهرباء التي تقوم بدفعها لمدة ثلاث شهور وتراكم عليها مبلغ 5320، وأنه بكذب عليها كل شهر ويقوم بمصرفعم علي ملذاته.

أحداث مسلسل بابا جه

ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قد يهمك أيضا: