مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. أول ظهور للفنان نضال الشافعي في دور الإمام الغزالي

مسلسلات رمضان 2024..

في أول ظهور له ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين، يظهر الفنان نضال الشافعي في دور الإمام الغزالي، وطلابه يتحلقون حوله في صحن المسجد ونقاش حول الفرقة الباطنية.

ماذا قال الإمام الغزالي عن الباطنية؟

ففي مجلسه والذي عرف بـ “مجلس الإمام الغزالي”، يتحلق الطلاب حول الإمام الغزالي ويسألونه عن الفرقة الباطنية، وكيف أنها علي باطل ورغم ذلك انتشرت انتشارا كبيرا بين عامة الناس. فيقول الغزالي: “لتعرف مذهب الباطنية، أعرف أتابعه. في منهم من يطمح للشهرة والصيت الذائع ده هايلاقي نفسه في الباطنية لأن عندهم وعود براقة، يقولك إنت الإمام، إنت الحجة. وفي نوع تالت عنده ضيقة الحال وعايز مال وغني فيلاقي بغياه في الباطنية لأنه عارف أنه أول ما ينضم ليهم هايفتحوا له باب الغني، والأغرب من كل دول نصف الجاهل، لأن مفيش حاجة اسمها نصف عالم. نصف الجاهل ده هو اللي أخد الخطي الأولي في العلم وبعدين تعب وكسل فقرر يخش الباطنية عشان يختصر الطريق. وآخر حاجة هو لا متدين ولا حاجة، ده بيحب الشهوات والباطنية هاتحقق له ده لأنهم هايرفعوا عنه كل التكاليف، وفي الآخر هايتربطوا كلهم برباط شيطاني، عشان يشد أجسامهم وأرواحهم وقلوبهم ”.

مسلسل الحشاشين

نضال الشاافعي في مسلسل الحشاشين

هكذا فكك الغزالي منهج الباطنية

وفي كتابه “المنقذ من الضلال”، يذهب الإمام الغزالي ــ والذي يقدم دوره في مسلسل الحشاشين الفنان نضال الشافعي ــ في رأيه حول الباطنية، مشيرا إلى أن الباطنية: "شاع بين الخلق تحدثهم بمعرفة معني الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق، فعن ليأن أبحث مقالاتهم، لأطّلع على ما في كنانتهم. ثم اتفق أن ورد علي أمر جازم من حضرة الخلافة، بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم. فلم يسعني مدافعته وصار ذلك مستحثًا من خارج، ضميمة للباعث من الباطن، فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم. وكذلك قد بلغني بعض كلماتهم المستحدثة التي ولدتـها خواطر أهل العصر، لا على المنهاج المعهود من سلفهم. فجمعت تلك الكلمات، ورتبتها ترتيبًا محكمًا مقارنًا للتحقيق، واستوفيت الجواب عنها، حتى أنكر بعض أهل الحق مني مبالغتي في تقرير حجتهم، فقال: هذا سعي لهم، فأنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها، وترتيبك إياها.

مسلسل الحشاشين

ومعني ذلك أن الداعي الأهم الذي حمل الغزالي علي تأليف كتابه “المنقذ من الضلال” هو ما رآه من استفحال أمر الباطنية، وبث دعاة الإسماعيلية من قبل الدولة الفاطمية في مصر للدعوة إلي الخليفة الفاطمي المستنصر باالله ضد الخليفة العباسي المستظهر باالله، ولهذا فإن الغزالي قد استهدف من هذا الكتاب هدفين: إظهار فضائح الباطنية، وهو أمر يتعلق بالعقيدة، وبيان فضائل المستظهرية، أي خلافة المستظهر باالله العباسي، وهو أمر يتعلق بالسياسة.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز

وتعرض الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قد يهمك أيضا: