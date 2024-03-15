مسلسل "الحشاشين" الحلقة 5.. حسن الصباح يتحدى الطوسي ويحرجه أمام ملكشاه

مسلسلات رمضان 2024..

في بداية ساخنة للحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين، يكسب حسن الصباح ثقة السلطان السلجوقي ملكشاه، على حساب صديق طفولته ومن أوصله للبلاط السلطان، الوزير نظام الملك أو الطوسي.

ابن المؤذن سعيد ينهي فترة تدريبه

بداية قوية للحلقة الخامسة في مسلسل الحشاشين، حيث ينجح “يحيي”، والذي يجسد دوره الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب، في تدريباته العسكرية لينضم رسميا إلي جيش الدولة السلجوقية. يحيي ابن مؤذن مدينة أصفهان “سعيد”، والذي اغتاله الحشاشين في أولي حلقات المسلسل، يسعي للإنتقام من قتلة والده ووالدته فهل سينجح، هذا ما ستسفر عنه أحداث مسلسل الحشاشين.

نظامة الروزنامة الذي أبتكره الصباح

حسن الصباح يكتسب ثقة ملكشاه

كما تضمنت أحداث الحلقة الخامسة في مسلسل الحشاشين، نجاح حسن الصباح في كسب ثقة السلطان ملك شاه، ملك الدولة السلجوقية، بعدما أثبت جدارته وكفاءته في المهمة التي أوكلت إليه، في تلخيص التقارير عن شئون الدولة خاصة في أمر المراقبة.

بل أن حسن الصباح استطاع أن يبتكر ما يسمى اليوم بـ “الشفرة”، والتي ينبهر بها ملكشاه، مما يشجعه علي أن يكلفه بتصميم روزنامة سنوية تتضمن ملخصات لمكاتبات الدولة، من خلال الاختصار واستبدال الحروف بالأرقام لضمان السرية خاصة وأن القليل هم من يعرفون هذه الطريقة، إضافة إلي تقليل حجم المكاتبات من مظالم الشعب وأخبار الدواوين وتقارير عن الأعداء في عدد قليل من الصفحات.

وعندما يسأل ملكشاه حسن الصباح عن الوقت الذي يستغرقه لتنفيذ هذه المهمة، ينبري نظام الملك: “ليس أقل من سنة”، إلا أن حسن الصباح يرد علي السلطان بل الأمر لا يستغرق أكثر من شهر. وعندما يتساءل ملكشاه عن الفارق الكبير بين التقديرين، يجيبه نظام الملك: سبق وقلت يا موالي أن حسن الصباح عقلية مش بسيطة.

الصباح يتحدي نظام الملك

وعن عقلية حسن الصباح محور مسلسل الحشاشين، يذكر دكتور محمد عثمان الخشت في كتابه “حركة الحشاشين.. تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي”، حينما وصل حسن الصباح لسن الشباب والعمل بعدما أنهي دراسته، التحق بالعمل في بلاط السلاجقة كوظف واستشاري إداري لدي السلطان ملكشاه، فقد كان ذا علم بالحساب والهندسة مطلعا علي مختلف علوم عصره النظرية والعملية.

وقد استطاع بقدراته الفريدة ومثابرته على العمل أن يلفت نظر ملكشاه، وهنا ظهرت المنافسة بينه وبين نظام الملك، ما أوغر عليه صدره، خاصة أن نظام الملك كان سنيا، بينما الصباح كان شيعيا. من هنا بدأ الصدام بين نظام الملك والصباح الذي استمر بعد ذلك أمدا طويلا وكانت له عواقب بالغة الأثر.

مواعيد عرض مسلسل "الحشاشين" الحلقة الخامسة

تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل الحشاشين، والذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.