ذُكر بأحداث الحلقة الرابعة في مسلسل الحشاشين.. تقويم عمر الخيام

ضمن أحداث الحلقة الرابعة في مسلسل الحشاشين، يبر الطوسي أو نظام الملك، وزير السلطان السلجوقي، بعهده مع صديقيه حسن الصباح والشاعر عمر الخيام، وبينما يسعي الصباح لتحقيق أغراضه وطموحه الشخصي في الدعوة الباطنية، يقدم الخيام ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، ألا وهو تقويمه، والذي عرف بـ “تقويم عمر الخيام”، فما القصة؟

نظريات الخيام الهندسية ومعادلاته الجبرية

رغم شهرته كشاعر، إلا أن عمر الخيام، قدم العديد من الإسهامات في العلوم التجريبية، كالحساب والهندسة والمعادلات الجبرية التي سبق فيها علماء هذه العلوم في أوروبا. بل أن التقويم الذي ينسب إليه ــ تقويم عمر الخيام ــ تفوق علي التقويم الجريجوري.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين

فضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، يدور حوار بين السلطان ملكشاه ووزيره الطوسي، مفاده أنه لم يتوقع النبوغ الذي تميز به صديقه ــ الطوسي ــ عمر الخيام، فيما يخص معادلاته الحسابية والرياضية.

وعندما يحضر عمر الخيام لمقابلة ملكشاه، يحييه الأخير علي إنجازه الرياضي قائلا: حساب دقيق وغير مسبوق للسنة، احنا كده بقي عندنا روزنامة وحسابات سنوية عظيمة، وعندما يسأل ملكشاه الخيام عن كيف يجمع بين الشعر وهو روحاني وبين الجبر وهو من الأمور العقلية، يجيبه الخيام: "بالحب، أنا كل حاجة بعملها، بعملها بالحب، الجبر والحساب زي الموسيقي وزي العقل له حسابات. وعندما يطلب ملكشاه من الخيام أن يسمعه من أشعاره بدون قيود وكما يكتبه، يعترض نظام الملك، نظرا لما عرف عن أشعاره في الخمر.

عمر الخيام مسلسل الحشاشين

الخيام.. فلكي وموسيقي ورياضي وفيلسوف

علم الفلك والموسيقي والرياضيات والفلسفة، جوانب مهمة ورئيسية في شخصية عمر الخيام، أحد أبطال مسلسل الحشاشين. حتي أنه عرف لدى علماء أوروبا واحدا من أهم فلاسفة الشرق وشعرائهم في القرن الخامس الهجري.

بدأ الاهتمام في أوروبا بالخيام وأعماله الفلكية والرياضية حين قام العالم الهولندي جيرورد ميرمن بنشر “رسالة الخيام الجبر والمقابلة”. وذكر المستشرق كارل بروكملن في كتابه “تاريخ الأدب العربي”، مخطوط آخر لرسالة الجبر والمقابلة لعمر الخيام وأشار إلي أهمية المعادلات الرياضية التي توصل إليها الخيام.

وفي سنة 1925 قام دافيد سميث بإعداد دراسة تحليلية لجبر الخيام ونظرياته في الهندسة وذلك في كتابه “تاريخ الرياضيات”، وفي السنة التالية 1926 قام عالم الرياضيات “كاجوري” بدراسة نظريات الخيام الهندسية ومعادلاته الجبرية وذلك في كتابه “تاريخ الرياضة”.

معادلات الخيام الجبرية

تقويم "عمر" يتفوق علي التقويم الجريجوري

أما جورج سارتون فقد لفت الأنظار إلي الجانب الفلكي في شخصية ــ أحد شخصيات مسلسل الحشاشين ــ الخيام حين قام بكتابة دراسة للتقويم السلطاني، الذي أعده الخيام لـ ملكشاه السلجوقي، وعقد مقارنة بين نتائج هذا التقويم والتقويم الجريجوري السائد في أوروبا، وأثبت الدقة المتناهية لتقويم الخيام وتفوقه علي التقويم الجريجوري، وسماه “تقويم عمر”.

الخيام عالم فلك وهندسة

قصة مسلسل الحشاشين وأبطاله

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي.