الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الكاتب أحمد لاشين يكشف تفاصيل مشاركته فى مسلسل “الحشاشين”

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

كشف الكاتب والباحث أحمد لاشين، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل “الحشاشين”، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ومن إخراج بيتر ميمي.

 

وقال "لاشين"، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أسعدني الحظ أن أشارك ولو بالنذر اليسير في الملحمة الدرامية الكبرى الحشاشين، وهو أمر لو تعلمون عظيم، فقد تشرفت بتكليفي من قِبل الشركة المتحدة (صاحبة الباع الأهم في مجال الإعلام المصري)، بالإطلاع على حلقات مسلسل الحشاشين كاملة، لضبط الألفاظ والجمل  الواردة في المسلسل باللغة الفارسية، وكذلك مراجعة رباعيات الخيام  والبحث في أصولها الفارسية، وإعادة ترجمتها وصياغتها، وكذلك تدريب النجم نيقولا معوَّض على إلقاء رباعيات الخيام بالفارسية، الذي أبدع في دور عمر الخيام”.
 

وأضاف "لاشين": “منذ اللحظات الأولى للقراءة وأنا أسير لإبداع الكاتب الجميل عبدالرحيم كمال، فرغم تخصصي في مجال الحضارة والأدب الفارسي، ومعرفتي الدقيقة بتاريخ الحسن الصباح؛ إلا أن عبد الرحيم كمال بث الروح في الشخصيات التاريخية، وحولهم من مجرد تراث مقروء إلى لحم ودم وروح، وما شاهدناه إلى الآن من حلقات ليس إلا قطر من غيث عظيم، فبقية الحلقات تحمل من الإبداع الكثير.. أشكرك أستاذ عبدالرحيم على إخلاصك وفنك الراقي..وسعة صدرك وتعاونك”.
 

وتابع: “سحر مسلسل الحشاشين الذي اكتمل بإخراج متقن لـ بيتر ميمي، الذي يراعي كل تفاصيل المرحلة التاريخية، وكل سمات الشخصيات، بشكل مبهر وعظيم، وكأننا أمام ملحمة إنتاجية وإخراجية مكتملة، وكذلك أداء النجم كريم عبدالعزيز، الفريد، الذي لولا معرفتي بتاريخ الحسن الصباح، وأدبيات الفرقة النزارية، لوقعت في الإعجاب بشخص الحسن، بعد الأداء الكاريزمي لكريم عبد العزيز”.

واختتم: “الصباح، الخيام، نظام الملك، ملكشاه، الفاطمييين، صراع غير وجه التاريخ القديم، ليس في إيران فقط وإنما في الشرق بأكمله، ومازال له تأثير إلى الآن، صراع درسته وقمت بتدريسه، من خلال الكتب واللغة، وفي قاعات الجامعة، لكنه الآن أسطورة مجسدة أمام الملايين.. الشكر موصول لجميع من ساهموا في هذا العمل الجلل، من إنتاج وتأليف وإخراج وتمثيل.. وانتظروا كتابة تفصيلية خلال الأيام القادمة عن سحر الحشاشين”.

الكاتب أحمد لاشين
الكاتب أحمد لاشين

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