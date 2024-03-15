الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

عضو تنسيقية الشباب يشيد بمسلسل "الحشاشين": نشر الوعى أحد وظائف الدراما

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

ثمن استشاري الإدارة الاستراتيجية والتحول الرقمي، مصطفي كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهود الشركة المتحدة في نشر الوعي من خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2024، خاصة إنتاجها التاريخي الأضخم مسلسل الحشاشين.

 

نشر الوعي أحد وظائف الدراما والفن والثقافة

وقال مصطفى كريم، في منشور له عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بعيدا عن النقاشات والجدل حول طائفة منذ ألف سنة ويزيد تناولها الباحثون وقرأت عنها لأول مرة منذ 20 عاما، خلونا نتكلم كفنيي ونتساءل بدلا من أن نجيب شوية أسئلة”.

وأضاف “كريم” حديثه عن مسلسل الحشاشين: "كم شخص سيذهب ليقرأ عن "الحشاشين" و"الباطنية" و"الإسماعيلية" و"السلاجقة" و"حسن بن الصباح" و"نظام الملك" و"عمر الخيام" و"بدر الدين الجمالي" و"المستنصر بالله" و"المستعلي" و"الشدة المستنصرية" و"قلعة آلموت"... كل دي أبواب معرفة هتتفتح من 3 حلقات بس يعني من 10% من المسلسل؟".

 وتابع: "كم شخص سيصل في رحلة البحث عن تلك الأشخاص والأحداث والأفكار والأماكن للكثير من كنوز التاريخ في العصور المختلفة؟، كم نقاش بائس كان يدور حول "جعفر العمدة" و"رامز جلال" تحول لنقاش فكري وجدل تاريخي ولغوي وفلسفي؟، كم من محاولة ستتم للبحث في اللغة وأصولها وعلاقة الفصحى بالعامية المصرية؟  وكم وكم وكم".

واختتم “كريم” إشادته بمسلسل الحشاشين: “هذه أحد وظائف الدراما والفن والثقافة بالمناسبة، وهو إثارة الأسئلة وفتح باب للوعي، أما تشكل الوعي العميق فلا يكون إلا بالبحث والتقصي وجمع الأدلة والمراجع وسؤال أهل الاختصاص وبذل الجهد للوصول إلى تصور... هذا والله أعلم.. شوية منطق”.

 

 

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل “الحشاشين”، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت الدموية  والاغتيالات السياسية.

كما تتطرق قصة مسلسل “الحشاشين”، إلي صعود نجم مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين الطوسي أو “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

ويشارك في بطولة مسلسل “الحشاشين”، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي.

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