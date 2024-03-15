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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

بيتر ميمى: "الحشاشين" مسلسل تاريخى بالعامية المصرية وليس وثيقة تاريخية

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

في أول تعليق له عن ردود الأفعال حول مسلسل الحشاشين، أشار المخرج بيتر ميمي، إلي أن المسلسل ليس وثيقة تاريخية، بل هو دراما تاريخية من وحي الخيال.

 

مسلسل الحشاشين دراما تاريخية من وحي الخيال

 

وقال المخرج بيتر ميمي، في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "طيب كل سنة وأنتم طيبين.. مع إنى مكنتش حابب أتكلم علشان دول كلهم 4 حلقات. مبدئيا المسلسل من وحي التاريخ وده مكتوب نصا فى التترات يعنى مش وثيقة تاريخية لكنه دراما تاريخية.

 

وتابع “ميمي” متسائلا: هو المخرج العالمي تارنتينو لما قتل هتلر فى السينما كان حقيقة؟ أو نابليون فى فيلم ريدلى سكوت الأخير هل ده نابليون اللى فى كتب التاريخ؟ ديه دراما تاريخية، حاولنا نعمل خيال لفترة من الفترات لكن فى شكل درامي.. لكن رجعنا فى الديكور والملابس لمراجع كتيرة ونادرة علشان نعمل عالم مشوفنهوش قبل كده وميكونش شبه أفلام أو مسلسلات عالمية.

وعن مسلسل الحشاشين تابع “ميمي”: هل ده حسن الصباح؟ مفيش كتاب اتفق على حسن الصباح لأن المغول حرقوا القلعة وكتبه وأفكاره والموجود اجتهاد. ماركو بولو أو فلادمير بارتول أو برنارد لويس أو فرهاد دفترى… وكتير جدا. حسن الصباح كان بيعمل معجزات؟ لا طبعا وده تباعًا مع الحلقات هيتفهم.

 

واستكمل “ميمي”: الحشاشين مسلسل تاريخي بالعامية المصرية، الأحداث بين أتراك وفرس، لما عملوه الأتراك اتكلموا تركي ولما عملوه الأمريكان بيتكلموا انجليزى. احنا عاملينه فى مصر والترجمة موجودة فى كل بلد. المسلسل بيتعرض فى روسيا وأمريكا وأكتر من بلد، كل بلد بلغتها. هم الڤياكنج كانوا بيتكلموا انجليزى؟ ولا ويليام والاس كان بيتكلم اللكنة الأمريكية؟

 

وعن اختيار شخصية الصباح محورا لـ مسلسل الحشاشين، لفت “ميمي” إلي: ليه حسن الصباح؟ حسن الصباح شخصية فذة وغريبة ومستفزة إنك تعرف عنها، مش لازم يكون رمز للخير علشان يتعمله مسلسل، هتلر وراسبوتين كانوا فى منتهى الشر لكنهم شخصيات فذة غيرت العالم، أو على مستوانا المصرى خط الصعيد أو سفاح إسكندرية.

توضيحات حول مسلسل الحشاشين

 

واستكمل “ميمي” حديثه عن مسلسل الحشاشين موضحا: حاجات صغيرة:

• أم الخليفة رصد كانت نوبية الأصل

• إسكندرية مدينة فى مصر، لأن فى مدن كتير باسم إسكندرية حوالين العالم، لزم التوضيح للترجمة لأن فيه غير مصريين بيتفرجوا على المسلسل.

 

• مجاعة القاهرة الفاطمية مثبوتة تاريخيا لكن تعددت أشكالها حسب المصادر وهى على فكرة كانت قبل وصول حسن بفترة مش بعيدة بس ديه دراما (من وحي التاريخ)

 

• ماتسمى بمعجزات حسن الصباح مقصود تتصور بالشكل ده، وده هيبان تباعا وخصوصا مشهد الراوي حلقة 8

 

• عم ملك شاه أتقتل بوتر القوس لأن ده كان عرف وتقليد.

 

مين الست اللى بتظهر لحسن الصباح؟ ده فى حلقة 30 بقى لو ربنا أدانا عمر..

 

واختتم “ميمي”: كل سنة وأنتم طيبين وسعيد أن المسلسل خلاكم تقروا وتسألوا، وشوية شوية هتفهموا المسلسل، صحصحوا معانا كده يا شباب خلونا نعمل شكل جديد، وتبقى بداية ومع الوقت يتعمل أفضل وأكبر وأحسن من اللى احنا عاملينه، ومع الوقت ننافس. 

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