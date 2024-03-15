الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

أبرزها تولي "الصباح" أحد مناصب السلطنة.. مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 4

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

بيت سر السلطنة عنوان الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، إحدى أعمال الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني الدرامي 2024، وفي هذا التقرير نستعرض لكم تفاصيل الحلقة الرابعة كاملة.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين 

 

تبدأ أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، بحلم لـ حسن الصباح، ببيت سر السلطنة والذي يعكس رغبات الصباح في السلطة والنقوذ، والذي يتخذ الدين ستارا يتخفي وراءه، أو كما قال بلسانه: “هو إيمان واحد بس، إيمان بحسن الصباح”.

وخلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، يصل حسن الصباح إلي أصفهان، بعد طرده من مصر، وعبر رحلة جاب فيها بلدان عكا، حلب، بغداد، وصولا إلى أصفهان.

وما أن يصل “الصباح” إلى أصفهان حتى يستأنف تواصله مع تابعه زيد بن سيحون، والذي يسأله عن أحواله، وضرورة اللقاء في ليلة معتمة خالية من القمر في كهف “ابن عطاش”، وضرورة أن يقابل الصباح السطان ملكشاه"، سلطان الدولة السلجوقية ليلتحق بالخدمة في بلاطه. 

 

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4

 

وضمن أحداث مسلسل الحشاشين في حلقته الرابعة، وبعد عودة حسن الصباح إلي أصفهان، يجتمع مع أصدقاء الطفولة نظام الملك وعمر الخيام، ليذكره بالعهد الذي قطعوه وهم صغار، بأن من يبلغ مدارج النجاح يأخذ بيد رفاقه.

 

وبالفعل يعرض نظام الملك أو الطوسي علي حسن الصباح أن يكتب تقرير المراقبة التي يقوم بها الجند لكل أهالي السلطنة بشكل مبسط، وعندما يوافق الصباح يلفت الطوسي نظره إلى أنه سيكون أيضا تحت المراقبة. بينما يرفض عمر الخيام تولي أي منصب ومسئولية، ويطلب الحصول علي راتب سنوي يمكنه من التفرغ للأدب والشعر والفلسفة، والجبر والعلوم والحساب.

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حسن الصباح يجند الأتباع لدعوته

 

كما تتضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين، الإشارة إلى منهج “التقية” الذي تتخذه الفرق السرية وجماعات الإسلام السياسي برمتها، وهو الذي عكسه حوار الصباح مع زوجته وأنه سينكر منهجه حتى يشتد عود دعوته وينضم لها أكبر عدد من التابعين.

كما تشير الحلقة إلى الأساليب التي تنتهجها هذه الفرق والجماعات لتشويه وتكفير المخالفين لهم في الرأي أو المعتقد، بل وكل من لا يعتنق المذهب الذي يعتنقونه.

الإمام الغائب

 

كما تشير أحداث الحلقة الرابعة في مسلسل الحشاشين، إلى معتقد الفرقة الباطنية والإسماعيلية في “الإمام الغائب” أو المنتظر، وألا يقطع بأي رأي أو مسألة فقهية إلا عن طريقه بعد عودته أو ظهوره.

كما تسلط الحلقة الرابعة في مسلسل الحشاشين على الجانب العلمي والفلسفي في شخصية عمر الخيام، والذي قدم العديد من الإسهامات في العلوم التجريبية، كالحساب والهندسة والمعادلات الجبرية التي سبق فيها علماء هذه العلوم في أوروبا. بل أن التقويم الذي ينسب إليه ــ تقويم عمر الخيام ــ تفوق على التقويم الجريجوري.

 

قصة مسلسل الحشاشين

 

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي اشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي.

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