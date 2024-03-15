الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح ينجح فى أول اختبارات السلطنة وخطة سرية لنشر مذهبه

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

خاض حسن الصباح فى أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، أول اختيار لولائه للدولة السلجوقية بنجاح، بإشرافه على جلد أحد أتباع الدعوة الباطنية التى ينتمى إليها، تأكيدًا على الالتزام بعهده مع أبوعلى الطوسي وزير دولة السلاجقة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4

ووثقت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، موقف دار بين “أردش" أحد أتباع حسن الصباح من أبناء المذهب الإسماعيلية الباطنى، وأحد علماء دولة السلاجقة، وتصاعد الخلاف بين الطرفين، حول المرجعية الدينية بين السنة والشيعة، ليتدخل الصباح ويأمر الحراس باقتياده لجلده على مرأى من الجميع، لتثبيت مكانته ومكانة دعوته أكثر.

قد تكون صورة ‏‏٦‏ أشخاص‏
مسلسل الحشاشين

أحداث مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 4

ويظهر “الصباح” فى مشهد لاحق وهو يتحدث إلى هذا الشاب من أتباعه حول خطة نشر المذهب الإسماعيلى الباطنى: فى ظنى الأفضل ألا تواجه العلماء، كفاية تشوه صورتهم أمام الغلابة والمساكين.. العلماء في المساجد بيكلموا الناس اللي زيهم، لكن الفقير المظلوم اللى قاعد فى بيته ده اللى تروحله وتخبط على بابه، وتعيش تحت رجله كمان، ولازم يشوف رحمتك وصلاحك، بعدها تدعيه لمذهبك بالعاطفة مش بالعقل.. ساعتها هيكره العالم ويكره عبوديته للدولة والسلطان، حتى يأتى اليوم المعلوم.

مسلسل الحشاشين 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 5

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5  فى الساعة العاشرة بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى إعادة فى تمام الساعة 11 و4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

مسلسل الحشاشين 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الخامسة

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة الثالثة من الحشاشين الحشاشين الحلقة الرابعة الحشاشين الحلقة 4 الحلقة 4 من مسلسل الحشاشين الحلقة الرابعة من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يدخل بيت سر السلطنة فى أول اختبار لولاءه

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 4.. تجديد العهد القديم بين حسن الصباح ونظام الملك

الأكثر قراءة

عاجل.. ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة دوار الكويت فى غزة

عاجل.. الحوثيون يعلنون بدء استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل فى المحيط الهندى

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المصلى القبلى بالأقصى وتعتدى على المعتكفين وتخليهم بالقوة

الأرصاد: موجة أمطار تشهدها البلاد اعتبارا من السبت المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية