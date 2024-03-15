مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح ينجح فى أول اختبارات السلطنة وخطة سرية لنشر مذهبه

خاض حسن الصباح فى أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، أول اختيار لولائه للدولة السلجوقية بنجاح، بإشرافه على جلد أحد أتباع الدعوة الباطنية التى ينتمى إليها، تأكيدًا على الالتزام بعهده مع أبوعلى الطوسي وزير دولة السلاجقة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4

ووثقت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، موقف دار بين “أردش" أحد أتباع حسن الصباح من أبناء المذهب الإسماعيلية الباطنى، وأحد علماء دولة السلاجقة، وتصاعد الخلاف بين الطرفين، حول المرجعية الدينية بين السنة والشيعة، ليتدخل الصباح ويأمر الحراس باقتياده لجلده على مرأى من الجميع، لتثبيت مكانته ومكانة دعوته أكثر.

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أحداث مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 4

ويظهر “الصباح” فى مشهد لاحق وهو يتحدث إلى هذا الشاب من أتباعه حول خطة نشر المذهب الإسماعيلى الباطنى: فى ظنى الأفضل ألا تواجه العلماء، كفاية تشوه صورتهم أمام الغلابة والمساكين.. العلماء في المساجد بيكلموا الناس اللي زيهم، لكن الفقير المظلوم اللى قاعد فى بيته ده اللى تروحله وتخبط على بابه، وتعيش تحت رجله كمان، ولازم يشوف رحمتك وصلاحك، بعدها تدعيه لمذهبك بالعاطفة مش بالعقل.. ساعتها هيكره العالم ويكره عبوديته للدولة والسلطان، حتى يأتى اليوم المعلوم.

مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 5

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5 فى الساعة العاشرة بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى إعادة فى تمام الساعة 11 و4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

مسلسل الحشاشين

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الخامسة

تعد قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.