مسلسل بابا جه الحلقة 5.. ولاء كشفت أكرم حسني في عدم دفع مصاريف الكهرباء

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه في مشهد بين "هشام" أكرم حسني، وزوجتة نسرين أمين "ولاء"، بعد أن كشفت أنه لم يدفع مصاريف الكهرباء التي تقوم بدفعها لمدة ثلاثة شهور وتراكم عليها مبلغ 5320 جنيها، وأنه بكذب عليها كل شهر ويقوم بصرفهم على ملذاته.

تفاصيل أحداث الحلقة 4

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جه أوردر جديد لهشام "أكرم حسني" من محمود البزاوي "صلاح" يطلب من إدارة بابا جه أن يساعده في طلبات الأولاد لمدة يوم واحد نظرًا لتعب الأم، وسأل هشام عند عدد الأولاد، أفصح أن لديه ولد وبنت ولكن المفاجئة بعد قبول الأوردة تفاجئ أكرم حسني أنهم ست أولاد.

ظهر أكرم حسني "هشام" في مشهد مسلسل بابا جه، ومحمود البزاوي"صلاح" أنه اتفق مع إدارة بابا جه ويديرها "أوتاكا" باستمراره في المنزل للمساعدة في خدمة أولاده الـ6 بعد أن دفع لياسر مدير أعمالها بدون علمه.

ذهب إلى زياد “سليم مصطفى” ليذاكر له، ويستكمل دور الأب الذي يلعبه في حياته، حيث قرر زياد بأن يخبر جودي ابنه هشام "أكرم حسني" بأن والدها عنده بالبيت، وبالفعل قام بفتح كاميرا الموبايل الخاص به، وصوّر هشام وهو يتحدث مع نها فريال يوسف بينما تحاول إقناعه بشرب العصير، فهل يتورط أكرم حسني في خيانة زوجية؟



أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة الفنان الموهوب أكرم حسني، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

تعرض الحلقة الأولي من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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